Dos atletas juveniles de Colonia Avellaneda representarán al país en Paraguay

Maitena y Mateo, oriundos de Colonia Avellaneda, viajarán a Paraguay para formar parte de la delegación argentina en los Juegos Intercolegiales Sudamericanos Asu 2025.
El evento, que se llevará a cabo entre el 28 noviembre y el 7 de diciembre, contará con la participación de los dos jóvenes entrerrianos, quienes clasificaron gracias a sus destacados logros en el orden nacional.
Previo a su viaje, ambos deportistas, junto a su entrenador Pablo Dormisch, visitaron Elonce y compartieron sus experiencias y la preparación que están realizando.
Trayectoria
Ambos, jóvenes de 14 años, cuentan con una importante trayectoria. Maitena se consagró campeona nacional en los Juegos Evita en la disciplina de lanzamiento de martillo.
La atleta inició su camino en la prueba hace apenas un año, tras practicar anteriormente jabalina, salto largo y velocidad en 80 metros.
"Yo en atletismo hago martillo y en los Evita salí campeona nacional, medalla de oro", expresó la joven.
Consultado sobre su repentino cambio de disciplina y rápida adaptación, su entrenador, Pablo Dormisch, manifestó que Maitena es "una crack, un talento".
El profesor Dormisch detalló que, con solo un año de práctica, la joven ya registraba una marca de casi 47 metros, una cifra "muy buena para el tiempo de entrenamiento y la edad", afirmó.
Maitena, en el diálogo con Elonce, reconoció la dimensión de su logro: "Ahí fue el momento en que yo caí de que sí tenía potencial y que podía llegar a muchas cosas", indicó.
Octatlón
Por su parte, Mateo logró el tercer puesto en la prueba de Octatlón (ocho disciplinas) en un certamen realizado en Córdoba, lo que le permitió obtener la clasificación internacional.
Su especialidad son las pruebas combinadas. "Hice Octatlón en Córdoba y quedé tercero y ahí clasifiqué", explicó el joven.
En la competencia de Paraguay, Mateo representará a Argentina en la prueba de Exatlón (seis disciplinas). Será su debut en el ámbito internacional.
Escuela Municipal
La base del desarrollo de Maitena y Mateo se centró en la Escuela Municipal de Deportes de Colonia Avellaneda, una experiencia destacada por el entrenador en la entrevista.
Dormisch reconoció el compromiso de las autoridades municipales con el deporte: "El intendente en una primera instancia nos abre la puerta para poder entrenar y después ve el potencial del deporte. Nos banca mucho tiempo porque no es un deporte masivo", afirmó.
Apoyo
La ayuda económica resultó fundamental para afrontar los costos de los viajes a las competencias nacionales e internacionales. "Económicamente los chicos han recibido un apoyo importante. Los viajes son sumamente caros hoy", concluyó el entrenador.