“Dibu” Martínez sufrió una molestia muscular y no jugó con el Aston Villa

Aston Villa venció 4-3 al Brighton, pero la Premier League sufre la sorpresa por la ausencia de Emiliano "Dibu" Martínez por lesión. Era titular pero no pudo jugar.
El marplatense “Dibu Martínez” figuraba en la planilla oficial y parecía listo para jugar, aunque su nombre desapareció tanto del once inicial como del banco al momento de la formación. Según informó el periodista de Sky Sports Gianni Buticce, “sintió una molestia física durante los movimientos precompetitivos y por eso fue bajado a último momento”. Aún no hay precisiones sobre el grado de la lesión ni sobre plazos de recuperación.
Ante su ausencia inesperada, Marco Bizot ocupó el arco y el juvenil Ronnie Hollingshead quedó como único suplente. “Dibu” siguió el partido desde el banco, sin posibilidades de ingresar. En el club esperan estudios para determinar si podrá estar disponible en los próximos compromisos de Unai Emery.
El resultado final mostró un Aston Villa intenso y ofensivo, logrando un triunfo agónico por 4 a 3 sobre Brighton, manteniendo la emoción hasta el último minuto y generando un alivio deportivo pese a la preocupación por su arquero estrella.
Otros resultados destacados de la Premier League
En otro duelo de la jornada, Liverpool no pudo imponerse e igualó por 1 a 1 ante el sorprendente Sunderland como local en Anfield. La visita se adelantó con un gol de Chemsidine Talbi a los 22 minutos del segundo tiempo y complicó a un equipo local que buscaba consolidar su recuperación tras vencer al West Ham.
En el segundo tiempo, Liverpool dominó, pero recién a ocho minutos del final llegó el empate: “un remate de Florian Wirtz se desvió en Nori Mukiele y terminó siendo anotado como autogol”.
Por su parte, Arsenal mantuvo el liderazgo con un 2-0 sobre Brentford. Mikel Merino abrió el marcador con un cabezazo a los once minutos y alcanzó su quinto gol en la temporada, mientras que Bukayo Saka sentenció el resultado en el tramo final. El equipo de Mikel Arteta sostiene cinco puntos de ventaja en la cima de la Premier League.
Leeds rompe su mala racha y Chelsea cae
Como local, Leeds United salió de su crisis con un 3 a 1 clave ante Chelsea en Elland Road, con los goles de Jaka Bijol, Ao Tanaka y Dominic Valvert-Lewin, y el descuento del portugués Pedro Neto para la visita.
Leeds cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas (0-3 con Brighton, 1-3 con Fulham, 1-2 con Aston Villa y 2-3 con Manchester City) y logró salir del descenso directo. En paralelo, Chelsea perdió un invicto de siete partidos (cinco victorias y dos empates), sumando un golpe inesperado en la Premier League.
El triunfo de Aston Villa y la situación de Dibu Martínez generan expectativa sobre la continuidad del arquero en próximos compromisos, mientras la Premier League sigue ofreciendo sorpresas y resultados ajustados en su jornada más reciente.