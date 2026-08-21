Del viernes al lunes: el cronograma completo de la sexta fecha del Torneo Clausura

La sexta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 21 de agosto y se extenderá hasta el lunes por la noche. La programación contempla 15 partidos distribuidos a lo largo de cuatro jornadas, con encuentros correspondientes a ambas zonas y un cruce interzonal.

Aldosivi y Unión de Santa Fe serán los encargados de abrir la actividad desde las 14:30 en Mar del Plata. El árbitro principal será Bruno Amiconi, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.

El segundo encuentro del viernes comenzará a las 20 y tendrá como protagonistas a Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo. Nazareno Arasa dirigirá el partido en Córdoba y Lucas Caballero será el responsable de la asistencia tecnológica.

Cinco encuentros durante la jornada del sábado

El Torneo Clausura continuará el sábado con dos partidos programados para las 16. Gimnasia de La Plata recibirá a Gimnasia de Mendoza, mientras que Atlético Tucumán enfrentará a Instituto en el estadio Monumental José Fierro.

Uno de los encuentros destacados será el cruce entre Independiente e Independiente Rivadavia, que comenzará a las 18:30. Yael Falcón Pérez fue designado como árbitro principal y Salomé Di Iorio estará al frente del VAR.

La actividad sabatina finalizará con dos compromisos desde las 21. Newell’s recibirá a Banfield en Rosario, mientras que Huracán jugará ante Deportivo Riestra en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

River y Boca jugarán el domingo

El domingo tendrá como protagonistas a tres de los equipos más convocantes del fútbol argentino. River recibirá a Vélez desde las 19:15 en el Monumental, con Darío Herrera como juez principal y Germán Delfino en el VAR.

Más tarde, Racing y Boca disputarán el cruce interzonal desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. Nicolás Ramírez dirigirá el encuentro y Fernando Echenique estará encargado de revisar las acciones mediante el sistema de videoarbitraje.

La sexta fecha del Torneo Clausura finalizará el lunes con tres partidos. Tigre recibirá a Central Córdoba a las 19, mientras que Lanús-Argentinos Juniors y Talleres-Rosario Central comenzarán simultáneamente a las 21:15.

Todos los partidos de la sexta fecha

Viernes 21 de agosto

Aldosivi–Unión de Santa Fe, a las 14:30.

Estudiantes de Río Cuarto–San Lorenzo, a las 20.

Sábado 22 de agosto

Gimnasia de La Plata–Gimnasia de Mendoza, a las 16

Atlético Tucumán–Instituto, a las 16.

Independiente–Independiente Rivadavia, a las 18:30.

Newell’s–Banfield, a las 21.

Huracán–Deportivo Riestra, a las 21[|11|]

Domingo 23 de agosto

Sarmiento–Estudiantes de La Plata, a las 14:45.

Barracas Central–Platense, a las 14:45.

Belgrano–Defensa y Justicia, a las 17.

River–Vélez, a las 19:15.

Racing–Boca, a las 21:30.

Lunes 24 de agosto