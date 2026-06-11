Corea del Sur y República Checa protagonizan el segundo partido del Mundial 2026: horario y TV

El Mundial 2026 continuará este jueves con el duelo entre Corea del Sur y República Checa, que se enfrentarán desde las 23 en el Estadio Guadalajara por la primera fecha del Grupo A. Ambos seleccionados buscarán comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.

Se trata de un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos, ya que sumar de a tres en el debut puede resultar determinante en una zona que promete ser muy disputada.

Mientras Corea del Sur intentará ratificar su presencia habitual en las últimas ediciones mundialistas, República Checa buscará aprovechar el impulso que le dio su regreso a la máxima competencia internacional.

Corea del Sur llega con confianza

El conjunto asiático afrontará su duodécima participación en una Copa del Mundo y vuelve a apoyarse en una generación liderada por Son Heung-min, una de las principales figuras del fútbol de su país.

Corea del Sur llega al Mundial 2026 con el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022, una actuación que intentará igualar o superar en esta edición.

En la preparación para el torneo, el equipo dirigido por Hong Myung-bo mostró un buen nivel futbolístico. En sus últimos compromisos amistosos goleó 5 a 0 a Trinidad y Tobago y luego derrotó 1 a 0 a El Salvador.

El regreso de República Checa

Para República Checa, el encuentro marcará el regreso a una Copa del Mundo después de dos décadas. Su última participación había sido en Alemania 2006.

El seleccionado europeo consiguió la clasificación a través del repechaje de la UEFA y llega al torneo con la intención de convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos.

Entre sus principales figuras aparecen el mediocampista Tomáš Souček y el delantero Patrik Schick, dos futbolistas con experiencia en las principales ligas europeas.

Los checos también tuvieron una preparación positiva antes del debut mundialista, con victorias por 2 a 1 frente a Kosovo y 3 a 1 ante Guatemala.

Hora, TV y posibles formaciones

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará este jueves desde las 23, hora argentina, en el Estadio Guadalajara. La transmisión estará a cargo de TyC Sports, TyC Sports Play, DSports y Paramount+.

La probable formación de Corea del Sur sería con Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.

República Checa, en tanto, formaría con Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

Con realidades diferentes pero la misma ilusión, ambos seleccionados iniciarán su recorrido en el Mundial 2026 con el objetivo de dar el primer paso hacia la clasificación a la próxima ronda.