Confirmaron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días, horarios y árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los cruces se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre, con presencia de VAR en todos los encuentros.

La instancia comenzará el sábado a las 21.30 en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata. El partido tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez y contará con Silvio Trucco a cargo del VAR.

Pablo González e Iván Núñez serán los asistentes, mientras que Bryan Ferreyra actuará como cuarto árbitro. En la cabina tecnológica estarán Fabrizio Llobet como AVAR.

Boca y Argentinos jugarán el domingo

El único encuentro programado para el domingo será el que protagonizarán Boca Juniors y Argentinos Juniors desde las 18.30 en La Bombonera. Fernando Echenique fue designado como juez principal y estará acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

La terna se completará con Gabriel Chade y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que Felipe Viola será el cuarto árbitro. En el AVAR se desempeñará Diego Verlota. Este cruce concentrará la atención de la jornada dominical, ya que ambos equipos buscan meterse entre los mejores cuatro del certamen.

Dos partidos cerrarán la fase el lunes

El lunes abrirá la jornada a las 17 el encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal, con Jorge Baliño en el VAR.

Maximiliano Del Yesso y Pablo Gualtieri estarán como asistentes; Pablo Giménez, como cuarto árbitro; y Diego Romero en el AVAR. El equipo de Sergio Rondina hará de local en Parque Patricios.

El último partido de los cuartos de final será a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. Racing recibirá a Tigre en un estadio que fue homologado recientemente para este encuentro. Andrés Merlos tendrá la conducción arbitral, acompañado por Pablo Dóvalo en el VAR.

Ternas arbitrales completas

Sábado 29 de noviembre – 21.30 – Central Córdoba (SdE) vs. Estudiantes (LP)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre – 18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre – 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

Lunes 1° de diciembre – 21.30 – Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi