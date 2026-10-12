Concepción del Uruguay ganó el Entrerriano de Juveniles tras vencer a Paraná en la final

Concepción del Uruguay se consagró campeón del Entrerriano de Juveniles femenino de básquet tras superar a Paraná por 73 a 67. El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez obtuvo el título en el estadio del Club Atlético Talleres.

La competencia se disputó durante el fin de semana en la capital entrerriana y reunió a tres seleccionados. Concordia completó el triangular, organizado con un formato de todos contra todos.

El equipo uruguayense ganó sus dos encuentros y terminó invicto. Paraná quedó en el segundo lugar con una victoria y una derrota, mientras que Concordia finalizó tercero.

Los resultados que llevaron al partido decisivo

En el primer encuentro del Entrerriano de Juveniles, Paraná venció a Concordia por 101 a 46. El seleccionado anfitrión abrió su participación con una diferencia de 55 puntos.

En el segundo partido, Concepción del Uruguay derrotó al conjunto concordiense por 100 a 49. Ese resultado dejó a los dos ganadores en condiciones de disputar el título en el último cruce.

Paraná y Pancho Ramírez llegaron así al tercer encuentro con un triunfo cada uno. El 73 a 67 a favor de la representación uruguayense definió el campeonato, sin necesidad de una instancia eliminatoria.

Cherot y Losada, destacadas en la definición

Santina Cherot fue la principal figura de Concepción del Uruguay en el partido por el título. Aportó 21 puntos, capturó 14 rebotes y entregó cuatro asistencias.

Florencia Losada también se destacó con 12 tantos y siete rebotes. Entre ambas reunieron 33 puntos y 21 rebotes en el triunfo frente a Paraná.

Los resultados del Entrerriano de Juveniles dejaron diferencias amplias en los dos primeros partidos y un cierre de seis puntos entre los equipos que terminaron en lo más alto de la clasificación.