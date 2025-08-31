 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con Luciano Vicentín, Argentina se coronó campeón del Memorial Wagner

La Selección de vóley se quedó con el título en Polonia luego de un torneo perfecto, con victorias ante Brasil, Serbia y el local. El paranaense aportó 9 puntos en el triunfo ante el anfitrión.

31 de Agosto de 2025
Con Luciano Vicentín, Argentina se coronó campeón del Memorial Wagner. La Selección de vóleibol cerró este domingo de la mejor manera su participación: derrotó al poderoso combinado de Polonia por 3 a 1, con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-24, y levantó el trofeo del tradicional certamen amistoso que sirve como preparación internacional.

 

Luciano Palonsky fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos y el jugador paranaense Luciano Vicentín aportó 9 unidades, ingresando desde el banco.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez mostró solidez y carácter en los momentos decisivos frente a uno de los seleccionados más competitivos del mundo, que tuvo en Wilfredo León y Bartosz Kurek a sus figuras principales. El buen rendimiento en ataque y la eficacia en el bloqueo fueron las claves para que Argentina sacara diferencias y pudiera festejar.

En su camino al título, la Albiceleste superó por 3 a 0 a Brasil, hizo lo propio ante Serbia con el mismo resultado y cerró con un 3 a 1 frente a Polonia, quedándose con el campeonato de manera invicta.

Además del título colectivo, Argentina se llevó premios individuales. Pablo Kukartsev fue elegido MVP del torneo, Matías Sánchez recibió la distinción al mejor armador y Joaquín Gallego fue reconocido como mejor bloqueador.

 

Formación de Argentina

Sánchez (2), Kukartsev (14), Loser (12), Zerba (1), Palonsky (17), Armoa (6), Danani (L).

Ingresaron: Gallego (2), Martínez, Vicentín (9), Gómez (2), Giraudo (1), De Cecco.

Temas:

Selección Argentina Voley Luciano Vicentin
