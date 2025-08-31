Con Luciano Vicentín, Argentina se coronó campeón del Memorial Wagner. La Selección de vóleibol cerró este domingo de la mejor manera su participación: derrotó al poderoso combinado de Polonia por 3 a 1, con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-24, y levantó el trofeo del tradicional certamen amistoso que sirve como preparación internacional.
Luciano Palonsky fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos y el jugador paranaense Luciano Vicentín aportó 9 unidades, ingresando desde el banco.
El equipo dirigido por Marcelo Méndez mostró solidez y carácter en los momentos decisivos frente a uno de los seleccionados más competitivos del mundo, que tuvo en Wilfredo León y Bartosz Kurek a sus figuras principales. El buen rendimiento en ataque y la eficacia en el bloqueo fueron las claves para que Argentina sacara diferencias y pudiera festejar.
En su camino al título, la Albiceleste superó por 3 a 0 a Brasil, hizo lo propio ante Serbia con el mismo resultado y cerró con un 3 a 1 frente a Polonia, quedándose con el campeonato de manera invicta.
Gran triunfo de Argentina 3-1 a Polonia y quedo primera en el Hubert Wagner Memorial con 9 unidades ya que ganó sus 3 partidos y se coronó de dicho torneo. Gran nivel de la selección en estos 3 días. El próximo partido será frente a Finlandia el 13 de septiembre en el Mundial pic.twitter.com/aidFAIu37l— Voley Info🏐 (@VoleyInfo7) August 31, 2025
Además del título colectivo, Argentina se llevó premios individuales. Pablo Kukartsev fue elegido MVP del torneo, Matías Sánchez recibió la distinción al mejor armador y Joaquín Gallego fue reconocido como mejor bloqueador.
Formación de Argentina
Sánchez (2), Kukartsev (14), Loser (12), Zerba (1), Palonsky (17), Armoa (6), Danani (L).
Ingresaron: Gallego (2), Martínez, Vicentín (9), Gómez (2), Giraudo (1), De Cecco.