Con un tanto agónico de Maxi Salas, River derrotó 2-1 a Carabobo por la Copa Sudamericana

Con tantos de Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, River se impuso 2-1 sobre Carabobo en condición de visitante en el marco de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.
River derrotó 2-1 a Carabobo en condición de visitante y ratificó su gran momento en la Copa Sudamericana. Fue en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos.
Maximiliano Meza le dio el primer tanto al Millonario, que contaba con un jugador más desde el inicio del complemento. Sin embargo, una innecesaria falta dentro del área le permitió a los venezolanos nivelar de la mano de Matías Núñez. En la última jugada, Maximiliano Salas le dio los tres puntos claves al Millonario.
Con este resultado, River alcanzó las 10 unidades y le sacó cuatro de diferencia a Bragantino y Carabobo, sus más inmediatos perseguidores. Cierra con tan solo una unidad Blooming.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
96 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Maxi Salas consiguió un tanto agónico para darle tres puntos claves a River que prácticamente lo deposita en octavos de final.
¡¡AGÓNICO GOL DE RIVER EN VENEZUELA!!
CONTRAGOLPE LETAL y definición de Salas para el 2-1 sobre Carabobo.
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90 minutos: se juegan seis minutos más
86 minutos: agotado los cambios, ataja Matías Viña en River Plate
La roja a Santiago Beltrán generó que al arco vaya un jugador de campo. En este caso, el defensor uruguayo es quien se va a parar bajo de los tres palos.
84 minutos: tras un llamado del VAR, el árbitro expulsa a Beltrán
Si bien por el centro llegaban Meza y Kendry Páez, el juez entendió que hubo una ocasión manifiesta de gol interrumpida por el arquero y cambia la decisión, le quita la amarilla y le muestra la roja.
81 minutos: Santiago Beltrán es amonestado
Tras un pelotazo que encontró muy mal parada la defensa de River Plate, el arquero barrió a Joshuan Berrios y se ganó la tarjeta amarilla.
76 minutos: ¡GOL DE CARABOBO!
Matías Núñez definió esquinado y convirtió, pese a que Santiago Beltrán adivinó el lugar.
¡LO EMPATÓ CARABOBO! Núñez, de penal, firmó el 1-1 del cuadro venezolano ante River. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/Ab7BTGKUot— DSPORTS (@DSports) May 8, 2026
73 minutos: penal para Carabobo
Joshuan Berrios remató y Juan Cruz Meza le metió un planchazo merecedora de tarjeta amarilla. El árbitro no dudó y sancionó pena máxima.
70: cambio en River Plate
Ingresa Juan Cruz Meza por Joaquín Freitas.
58 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras un centro preciso de Juanfer Quintero, Maximiliano Meza se anticipa al arquero Bruera y conecta de cabeza para el primero del partido.
¡GOL DE RIVER! Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUzI1eAWUD— DSPORTS (@DSports) May 8, 2026
54 minutos: River Plate reclamó penal sobre Freitas
El juvenil millonario enganchó dentro del área y Maurice Cova chocó con él, con un brazo elevado. Sin embargo, para el árbitro y el VAR no hubo infracción.
50 minutos: Maurice Cova tuvo el gol de tiro libre para Carabobo
Luego de un disparo preciso, la pelota pegó en la barrera y salió apenas desviada por encima del travesaño.
49 minutos: Pezzella es amonestado en River Plate
Luego de un error de Lencina, Carabobo salió con todo al contragolpe y el capitán millonario tuvo que cometer una infracción cerca del área.
¡Comenzó el segundo tiempo!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: Edson Castillo es expulsado en Carabobo
El futbolista de Carabobo llegó a destiempo y conectó un planchazo sobre el juvenil de River Plate, Joaquín Freitas. El árbitro no lo vio, pero tras el llamado del VAR sancionó con una roja.
39 minutos: Edson Tortolero casi convierte de tiro libre
En una de las primeras situaciones de riesgo, Carabobo avisó y generó la reacción del arquero Santiago Beltrán, que voló pero no pudo llegar a la pelota, que se fue apenas por encima del travesaño.
35 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River Plate
El lateral derecho del Millonario pudo convertir, pero volvió a sufrir la gran reacción del arquero Lucas Bruera.
29 minutos: otra buena atajada de Bruera
Luego de la pausa de rehidratación, River Plate continúa presionando sobre la defensa de Carabobo. Ahora el que lo tuvo fue Lencina, pero chocó con una gran reacción del arquero argentino de Carabobo.
25 minutos: Bruera le atajó el penal a Juanfer Quintero
El arquero argentino de Carabobo contuvo con los pies tras el disparo al centro del arco de parte del colombiano.
24 minutos: penal para River Plate
Luego del llamado del VAR, el árbitro paraguayo Derlis Fabián López sancionó infracción por un codazo de Ezequiel Neira sobre el rostro de Matías Viña.
21 minutos: Galoppo lo tuvo de volea
Tras una buena jugada colectiva que pasó de izquierda a derecha, tras un centro que terminó rebotado, el mediocampista ofensivo de River Plate le pegó desde la medialuna, desviado.
15 minutos: River Plate tiene pleno dominio del partido
Con Juanfer Quintero como eje de ataque, más el respaldo del juvenil Freitas, el elenco de Chacho Coudet poco a poco va ejerciendo presión hacia el arco de Bruera.
9 minutos: Juanfer Quintero tuvo la primera situación de gol
El colombiano de River Plate remató cruzado y se encontró con la buena respuesta de Lucas Bruera.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet