Con tres entrerrianas, Argentina se consagró campeona del Panamericano de Selecciones de hockey sobre patines U19

Angelina Corvetto, Emilia Carrivale Demartini y Sofía Broggi formaron parte de la Selección Argentina que se consagró en el Panamericano U19 de hockey sobre patines.
La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines dio a conocer la trayectoria del Panamericano de Selecciones, disputado en San Juan del 10 al 15 de noviembre, en donde participaron tres entrerrianas.
El Panamericano de Selecciones se disputó en la ciudad de San Juan del 10 al 15 de noviembre y las convocadas para representar a la selección en el sub-19 son: Emilia Carrivale Demartini (Neuquén), Angelina Corvetto (Independiente de Gualeguaychú) y Sofía Broggi (Independiente de Gualeguaychú).
Las entrerrianas cumplieron la meta mayor de representar a nuestro país y dejar el hockey entrerriano en lo más alto.
Cabe destacar que es la primera vez en la historia del hockey sobre patines que tres entrerrianas son convocadas a la Selección Nacional.
Lunes 10/11: Colombia 2 - 3 Argentina.
Goles de: María Paz Illanes (2), Pilar Abaid Battocchia (1).
Miércoles 12/11: Argentina 3 - 1 Chile.
Goles de: Pilar Abaid Battocchia (2), Maria Paz Illanes (1).
Jueves 13/11: Colombia 1 - 10 Argentina.
Goles de: Angelina Corvetto (1), Valentina Ariadna Verón Torres (1), Emma Olivera Riarte (2), Morena Padilla (3), Maria Paz Illanes (1), Pilar Abaid Battocchia (2).
Viernes 14/11: Argentina 3 - 0 Chile.
Goles de: Morena Padilla (2), Maria Paz Illanes (1).
Sábado 15/11: FINAL Argentina 2 - 0 Chile.
Goles de: Milagros Ariana Castro (1), Pilar Abaid Battocchia (1).