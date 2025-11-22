Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos se clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció 2-0 a Vélez en Liniers y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Gabriel Milito espera ahora al ganador de Boca vs. Talleres.
Argentinos Juniors se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras derrotar a Vélez Sarsfield por 2-0 en un intenso partido jugado en el estadio José Amalfitani. Los goles del encuentro fueron anotados por Hernán López Muñoz, quien marcó dos veces en el segundo tiempo, sellando el pase del equipo de Gabriel Milito a la siguiente fase del certamen. Con esta victoria, el "Bicho" espera al ganador del cruce entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, que se jugará mañana en La Bombonera.
El partido comenzó con una leve superioridad de Vélez, que buscó manejar la pelota desde el arranque. Los dirigidos por Nicolás Diez intentaron atacar con Maher Carrizo y Florian Monzón, quienes generaron algunas situaciones peligrosas. A los 23 minutos, Monzón asistió a Manuel Lanzini, quien conectó un cabezazo que parecía convertirse en gol, pero el arquero de Argentinos, Gonzalo Siri, evitó la caída de su arco con una gran atajada. Vélez continuó presionando, pero el primer tiempo terminó sin goles.
El segundo tiempo: López Muñoz y la definición del partido
El complemento comenzó con Vélez buscando dominar, pero fue Argentinos quien se adelantó en el marcador a los 13 minutos gracias a un golazo de Hernán López Muñoz. Tras un lateral mal ejecutado por Elías Gómez, López Muñoz aprovechó un despeje largo y, tras avanzar varios metros con la pelota, sacó un remate potente junto al palo de Tomás Marchiori para el 1-0.
El gol pareció desorientar a Vélez, que siguió sin encontrar la forma de vulnerar a la defensa de Argentinos. Apenas cuatro minutos después, López Muñoz volvió a brillar con otro gol espectacular: esta vez, el delantero recibió una asistencia de Tomás Molina, controló la pelota y picó el balón por encima de Marchiori para poner el 2-0 y prácticamente sentenciar el encuentro.
Expulsión y polémica en el cierre del partido
A los 30 minutos del segundo tiempo, Vélez sufrió la expulsión de Agustín Bouzat, quien vio su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre el mediocampista de Argentinos. Con un hombre menos, el equipo local se desordenó y perdió fuerza en el ataque. Sin embargo, casi logró el descuento en el minuto 36 cuando Florian Monzón ejecutó un remate desde fuera del área que dio en el travesaño.
En los últimos minutos, Argentinos tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero Marchiori se encargó de evitar un gol más al tapar un cabezazo a quemarropa de Erik Godoy. Además, en un momento clave, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal para Vélez por una supuesta infracción contra Diego Valdés, pero tras revisar la jugada en el VAR, anuló su decisión inicial por no haber cometido infracción. El partido se cerró con un disparo del juvenil Alex Verón, que nuevamente fue detenido por Gonzalo Siri, asegurando el 2-0 final.
Con esta victoria, Argentinos Juniors avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Boca Juniors y Talleres, y sigue firme en su búsqueda por el título del Torneo Clausura 2025. (Con información de Infobae)