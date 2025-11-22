 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos se clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció 2-0 a Vélez en Liniers y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Gabriel Milito espera ahora al ganador de Boca vs. Talleres.

22 de Noviembre de 2025
Argentino avanzó de ronda.
Argentino avanzó de ronda. Foto: Vélez.

Argentinos Juniors venció 2-0 a Vélez en Liniers y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Gabriel Milito espera ahora al ganador de Boca vs. Talleres.

Argentinos Juniors se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras derrotar a Vélez Sarsfield por 2-0 en un intenso partido jugado en el estadio José Amalfitani. Los goles del encuentro fueron anotados por Hernán López Muñoz, quien marcó dos veces en el segundo tiempo, sellando el pase del equipo de Gabriel Milito a la siguiente fase del certamen. Con esta victoria, el "Bicho" espera al ganador del cruce entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, que se jugará mañana en La Bombonera.

 

El partido comenzó con una leve superioridad de Vélez, que buscó manejar la pelota desde el arranque. Los dirigidos por Nicolás Diez intentaron atacar con Maher Carrizo y Florian Monzón, quienes generaron algunas situaciones peligrosas. A los 23 minutos, Monzón asistió a Manuel Lanzini, quien conectó un cabezazo que parecía convertirse en gol, pero el arquero de Argentinos, Gonzalo Siri, evitó la caída de su arco con una gran atajada. Vélez continuó presionando, pero el primer tiempo terminó sin goles.

 

El segundo tiempo: López Muñoz y la definición del partido

 

TREMENDO ZURDAZO de LÓPEZ MUÑOZ para el 1-0 de ARGENTINOS en la VICTORIA vs. VÉLEZ ⚽💥

El complemento comenzó con Vélez buscando dominar, pero fue Argentinos quien se adelantó en el marcador a los 13 minutos gracias a un golazo de Hernán López Muñoz. Tras un lateral mal ejecutado por Elías Gómez, López Muñoz aprovechó un despeje largo y, tras avanzar varios metros con la pelota, sacó un remate potente junto al palo de Tomás Marchiori para el 1-0.

 

PFFF… DOBLETE DE LÓPEZ MUÑOZ PARA METER A ARGENTINOS EN CUARTOS DE FINAL 🔥⚽

 

El gol pareció desorientar a Vélez, que siguió sin encontrar la forma de vulnerar a la defensa de Argentinos. Apenas cuatro minutos después, López Muñoz volvió a brillar con otro gol espectacular: esta vez, el delantero recibió una asistencia de Tomás Molina, controló la pelota y picó el balón por encima de Marchiori para poner el 2-0 y prácticamente sentenciar el encuentro.

 

Expulsión y polémica en el cierre del partido

 

A los 30 minutos del segundo tiempo, Vélez sufrió la expulsión de Agustín Bouzat, quien vio su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre el mediocampista de Argentinos. Con un hombre menos, el equipo local se desordenó y perdió fuerza en el ataque. Sin embargo, casi logró el descuento en el minuto 36 cuando Florian Monzón ejecutó un remate desde fuera del área que dio en el travesaño.

 

Foto: V&eacute;lez.
Foto: Vélez.

 

En los últimos minutos, Argentinos tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero Marchiori se encargó de evitar un gol más al tapar un cabezazo a quemarropa de Erik Godoy. Además, en un momento clave, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal para Vélez por una supuesta infracción contra Diego Valdés, pero tras revisar la jugada en el VAR, anuló su decisión inicial por no haber cometido infracción. El partido se cerró con un disparo del juvenil Alex Verón, que nuevamente fue detenido por Gonzalo Siri, asegurando el 2-0 final.

 

Con esta victoria, Argentinos Juniors avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Boca Juniors y Talleres, y sigue firme en su búsqueda por el título del Torneo Clausura 2025. (Con información de Infobae)

Temas:

Argentinos Juniors Vélez Torneo Clausura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso