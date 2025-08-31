 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Franco Colapinto terminó undécimo en su mejor carrera con Alpine en la Fórmula 1

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

31 de Agosto de 2025
Franco Colapinto finalizó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

 

El piloto pilarense largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine.

 

Colapinto aprovechó el último coche de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

Su desempeño

Arrancó con blandos, superó a Gabriel Bortoleto (Sauber) y luego a su compañero Pierre Gasly en la vuelta 5. Tras perder rendimiento fue adelantado por Gasly y entró a boxes en la vuelta 20 para poner duros, cayendo hasta el 19º puesto.

El choque de Hamilton en la vuelta 23 y otros incidentes generaron varias neutralizaciones. Colapinto ganó puestos tras el toque entre Sainz y Lawson, y regresó a boxes en la vuelta 54 para montar medios, manteniéndose 15º.

En el último reinicio, luego del abandono de Norris por falla de motor, Colapinto sacó provecho de los blandos nuevos para avanzar hasta el 11º lugar, quedando muy cerca de Ocon y mostrando un ritmo competitivo en el cierre.

 

En lo más alto, Oscar Piastri logró su séptima victoria de la temporada con McLaren, afianzándose en la cima de la Copa de Pilotos. El local Max Verstappen fue segundo con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls, que terminó tercero y completó el podio.

Resultado final

Oscar Piastri (McLaren) - 1:38:29.849 (72v)

Max Verstappen (Red Bull) - + 1.271

Isack Hadjar (Racing Bulls) - +3.233

George Russell (Mercedes) - +5.654

Alexander Albon (Williams) - +6.327

Oliver Bearman (Haas) - +9.044

Lance Stroll (Aston Martin) - +9.497

Fernando Alonso (Aston Martin) - +11.709

Yuki Tsunoda (Red Bull) - +13.597

Esteban Ocon (Haas) - +14.063

Franco Colapinto (Alpine) - +14.511

Liam Lawson (Racing Bulls) - + 17.063

Carlos Sainz (Williams) - +17.376

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - +19.725

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +21.565

Pierre Gasly (Alpine) - +23.629

Lando Norris (McLaren) - abandono

Charles Leclerc (Ferrari) - abandono

Lewis Hamilton (Ferrari) - abandono

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 Automovilismo
