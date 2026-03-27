Club Bajada Grande y su apoyo en la comunidad: "Sabemos que la responsabilidad que tenemos es más que deportiva"

REDACCIÓN ELONCE
El dirigente del Club Bajada Grande, Pablo Arriola, describió la compleja situación económica que atraviesa la institución para sostener el futsal. Habló de costos, esfuerzo comunitario e inclusión social en el barrio.
El Club Bajada Grande afrontó un presente complejo para sostener su actividad deportiva, en especial el futsal, en un contexto económico que, según expuso su dirigente Pablo Arriola, redujo la cantidad de equipos y obligó a reforzar las estrategias de financiamiento. La institución, con una fuerte inserción barrial en Paraná, mantuvo su apuesta por el deporte como herramienta de inclusión pese a las dificultades.
En diálogo con El Once Deportivo, Arriola repasó la historia del club y su propio recorrido dentro de la entidad. “El club nuestro fue fundado en el '84 y desde ahí distintos integrantes de la familia y vecinos han estado dentro de lo que es el funcionamiento del club”, contó. Además, recordó: “Ya hace 10 años que estoy encabezando el proyecto deportivo de lo que es el futsal de Bajada Grande”.
El dirigente precisó que el crecimiento de la disciplina fue importante en la última década. “Iniciamos con un solo equipo de mayores masculinos. Llegamos a tener 11 divisiones, 11 equipos entre masculino, femenino y las distintas categorías formativas. Hoy tenemos siete equipos que compiten en la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón”, señaló, al describir un proceso que tuvo expansión, pero que en el último tiempo sintió el impacto del contexto económico.
El costo de competir y el impacto en los planteles
Arriola explicó que uno de los principales problemas pasó por los costos mensuales que debieron afrontar los jugadores y sus familias. “Hoy poner en cancha un equipo de futsal tiene un costo aproximado de los 60.000 por partido”, afirmó. A esa cifra, indicó, se sumaron controles médicos, fichas, cuota societaria y otros gastos de competencia.
En ese sentido, detalló: “Hoy cada jugador tiene que contar con entre 20 y 30.000 pesos por mes”, una cifra que, aunque puede parecer menor en comparación con otras instituciones, resultó elevada para la realidad del club. “Para nuestra realidad, lograr que cada chico pague 30.000 pesos es un montón”, remarcó.
Según explicó, esa situación derivó en una merma de participantes y equipos, sobre todo en la rama femenina. “Lo sufrimos mucho en el femenino. Muchas mamás que jugaban en nuestros equipos por ahí priorizan que el nene siga jugando y dejan de jugar ellas”, relató. De esa manera, el Club Bajada Grande pasó de contar con 11 equipos a sostener actualmente siete formaciones.
El valor deportivo y el esfuerzo a pulmón
Más allá de las dificultades, Arriola puso en valor los logros deportivos alcanzados por el club en los últimos años. “Somos una de las instituciones que más trabaja lo que es futsal. Nosotros somos bicampeones en la sub17 de Paraná, tricampeones en la sub15, tenemos un buen semillero”, destacó. También agregó que el año pasado un jugador de la entidad fue convocado a la selección argentina.
En paralelo, describió el esfuerzo cotidiano que realiza la comisión directiva y los colaboradores para sostener la institución. “Lo nuestro es todo a pulmón. En el club hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios y eso es todo a pulmón”, manifestó. Para poder cubrir gastos, el club apela a distintas acciones solidarias y ventas.
Arriola también explicó que el contexto del barrio complejizó todavía más la recaudación. “en Bajada Grande es todo mucho más complicado”, señaló, al comparar la realidad económica de la zona con otros sectores de la ciudad. Por eso, consideró que cada iniciativa debió pensarse con precios accesibles para no excluir a las familias que suelen acompañar al club.
El rol social del Club Bajada Grande
El dirigente sostuvo que la función de la institución trascendió ampliamente lo deportivo. “Nosotros sabemos que la responsabilidad que tenemos en nuestro club es más que deportiva, es una responsabilidad de inclusión”, expresó. En ese marco, remarcó que muchos chicos encontraron en el club uno de los pocos espacios de contención.
Con crudeza, describió parte de la realidad social que atraviesa el barrio. “Creemos hoy, sobre todo, la última barrera de de inclusión que les queda a los chicos, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de chicos que no van a la escuela”, afirmó. Y añadió: “Por ahí lo único la única institución que los apaña y que les queda es el club”.
Pese al escenario adverso, Arriola dejó un mensaje de compromiso y continuidad. “Mientras tengamos fuerzas no vamos a aflojar”, aseguró. Así, el Club Bajada Grande ratificó su vocación de sostener el futsal y su trabajo social en el barrio, en medio de una coyuntura que, según admitieron sus referentes, volvió cada vez más difícil mantener abiertas las puertas del deporte.