Clausura 2025: Vélez recibe a River en un partido decisivo

River visita a Vélez este domingo a las 17 en el José Amalfitani, en un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El Millonario llega golpeado tras el Superclásico y con numerosas bajas, mientras que el Fortín busca cerrar la fase con un triunfo.
Vélez y River se enfrentarán este domingo a las 17 en el estadio José Amalfitani, en un encuentro que puede marcar el rumbo del cierre de temporada para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El choque, correspondiente al Torneo Clausura 2025, será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con transmisión de TNT Sports.
El Millonario llega a Liniers atravesando uno de los momentos más delicados del año: suma nueve derrotas en sus últimos once partidos en todas las competencias y quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores. Además, viene de perder el Superclásico ante Boca por 2-0, un golpe que profundizó su crisis futbolística.
Para River, el encuentro es determinante: ocupa el cuarto lugar de la tabla anual, posición que lo clasifica a la Copa Sudamericana. Para volver a zona de Libertadores deberá ganar, y además esperar que Argentinos Juniors no sume ante Estudiantes. Incluso, podría alcanzarlo si triunfa por dos goles y el Bicho empata.
Un River diezmado: bajas sensibles y decisiones fuertes
Marcelo Gallardo afrontará este partido con un equipo repleto de ausencias. Algunas son producto de lesiones y suspensiones, aunque dos quedaron fuera por decisión del entrenador: Paulo Díaz y Miguel Borja, quienes no fueron convocados.
Tampoco estarán los lesionados Maximiliano Meza y Facundo Colidio, y se suman las suspensiones de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña por amarillas. A eso se agregan las convocatorias internacionales de Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay).
Finalmente, Gonzalo Montiel será preservado a pesar de no presentar una nueva lesión, ya que disputó el Superclásico sin una recuperación plena de un esguince de rodilla.
Vélez, clasificado pero en baja
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto ya aseguró su pase a los octavos de final del Clausura, aunque llega con dos derrotas consecutivas: 0-1 ante Talleres y 0-2 frente a Gimnasia. En la tabla anual quedó sin chances de disputar copas internacionales.
Su única oportunidad de llegar a la próxima Copa Libertadores es consagrarse campeón del certamen, un objetivo que mantiene la tensión competitiva en el equipo.
Formaciones confirmadas
Vélez:
Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini.
DT: Guillermo Barros Schelotto.
River:
Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
DT: Marcelo Gallardo. (Tyc)