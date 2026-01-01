Bombazo: Racing negocia por Valentín Carboni y busca un préstamo de Inter

Con Milito liderando las negociaciones, la Academia está cerca de incorporar al joven volante campeón de América para dar el gran golpe del mercado.
Racing Club está a punto de dar el golpe más importante del mercado de pases para la temporada 2026, al concretar la incorporación de Valentín Carboni. El joven volante, que se consagró campeón de América con la Selección Argentina en 2024, busca relanzar su carrera tras una temporada con pocos minutos en el Genoa. Ante la falta de continuidad, el Inter de Milán evalúa interrumpir su cesión con el club italiano para encontrarle un destino competitivo, y Racing está muy cerca de conseguirlo.
Con Diego Milito a la cabeza de las negociaciones, la Academia ya inició gestiones formales con el Inter para lograr el préstamo de Carboni. La relación histórica y profesional entre Milito y la directiva del Inter está siendo clave para acercar al joven futbolista al fútbol argentino. En Avellaneda, las expectativas son altas y se espera que la operación llegue a buen puerto en las próximas horas.
Un deseo personal y el respaldo de Racing
El propio Valentín Carboni ya manifestó su deseo de sumarse a Racing para relanzar su carrera. Con solo 20 años, el mediocampista ve en el fútbol argentino la oportunidad de recuperar el nivel que lo llevó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. La posibilidad de sumar minutos en uno de los grandes equipos del país resulta tentadora para Carboni, especialmente con el Mundial a la vuelta de la esquina.
En Racing, reina el optimismo. La idea de sumar al talentoso volante creativo a las filas del equipo de Gustavo Costas ha generado un ambiente positivo entre los hinchas y la dirigencia. Aunque existen otros interesados, como clubes de la propia Serie A, el acuerdo con el Inter parece ser la opción más viable en estos momentos. Todo dependerá de cómo se resuelva la cesión con el Genoa, su club actual.
Lo que falta para concretar el traspaso
Para que la llegada de Valentín Carboni a Racing se concrete, el primer paso será la rescisión de su vínculo con el Genoa, lo que no se anticipa como un inconveniente. Una vez resuelta esa cuestión, las partes involucradas deberán definir los detalles del préstamo: si será por seis meses o por un año. Aunque la temporada en Europa finaliza en junio, Racing tiene la intención de contar con el jugador por un período más largo, al menos por toda la temporada 2026, indicó TyC Sports.
Durante la temporada actual, Carboni disputó 15 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, marcando un solo gol. Sin embargo, su falta de minutos y de titularidad -solo seis partidos desde el inicio- ha limitado su desarrollo. Con la posibilidad de regresar a Argentina y jugar con Racing, el joven talento busca recuperar el nivel que lo catapultó a la Selección y reafirmar su lugar en el futuro del fútbol argentino.