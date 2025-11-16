 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura

El Xeneize llega motivado tras ganar el Superclásico y busca asegurarse el primer puesto de su zona. Tigre atraviesa un gran presente y acumula más de dos meses sin derrotas. Todo lo que hay que saber del duelo.

16 de Noviembre de 2025
Boca
Boca

El Xeneize llega motivado tras ganar el Superclásico y busca asegurarse el primer puesto de su zona. Tigre atraviesa un gran presente y acumula más de dos meses sin derrotas. Todo lo que hay que saber del duelo.

Boca enfrentará este domingo a Tigre en La Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, en un partido que puede definir posiciones clave de la Zona A. El encuentro comenzará a las 20.15, será arbitrado por Darío Herrera y contará con televisación de ESPN Premium.

 

Boca llega entonado tras el Superclásico

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento en el torneo. Llega de vencer 2-0 a River y ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, por lo que buscará cerrar la fase inicial consolidando el primer puesto de su grupo.

 

Para este duelo, Úbeda deberá realizar dos cambios obligados. Lautaro Di Lollo quedó suspendido por acumulación de amarillas y será reemplazado por Nicolás Figal. Además, Milton Giménez —que suma cuatro tarjetas— será preservado para los playoffs, por lo que Ander Herrera ingresará desde el inicio.

Boca
Boca

Un Tigre sólido y con racha positiva

Del otro lado, Tigre viaja a La Bombonera con el impulso de haber vencido por 1-0 a Estudiantes de La Plata y de sostener un invicto de más de dos meses en la Liga Profesional. El equipo de Diego Dabove ocupa el cuarto lugar de la Zona A y está cerca de asegurar un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Los de Victoria llegan con una formación ya consolidada y una estructura que se mantuvo firme en las últimas fechas.

 

Probables formaciones

Boca Juniors:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

Tigre:

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y José Romero.

DT: Diego Dabove.

 

Cómo ver el partido y detalles del encuentro

Hora: 20.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: La Bombonera (Clarín)

Temas:

Boca Juniors Estudiantes de La Plata
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso