Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura

El Xeneize llega motivado tras ganar el Superclásico y busca asegurarse el primer puesto de su zona. Tigre atraviesa un gran presente y acumula más de dos meses sin derrotas. Todo lo que hay que saber del duelo.
Boca enfrentará este domingo a Tigre en La Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, en un partido que puede definir posiciones clave de la Zona A. El encuentro comenzará a las 20.15, será arbitrado por Darío Herrera y contará con televisación de ESPN Premium.
Boca llega entonado tras el Superclásico
El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento en el torneo. Llega de vencer 2-0 a River y ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, por lo que buscará cerrar la fase inicial consolidando el primer puesto de su grupo.
Para este duelo, Úbeda deberá realizar dos cambios obligados. Lautaro Di Lollo quedó suspendido por acumulación de amarillas y será reemplazado por Nicolás Figal. Además, Milton Giménez —que suma cuatro tarjetas— será preservado para los playoffs, por lo que Ander Herrera ingresará desde el inicio.
Un Tigre sólido y con racha positiva
Del otro lado, Tigre viaja a La Bombonera con el impulso de haber vencido por 1-0 a Estudiantes de La Plata y de sostener un invicto de más de dos meses en la Liga Profesional. El equipo de Diego Dabove ocupa el cuarto lugar de la Zona A y está cerca de asegurar un boleto a la Copa Sudamericana 2026.
Los de Victoria llegan con una formación ya consolidada y una estructura que se mantuvo firme en las últimas fechas.
Probables formaciones
Boca Juniors:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
DT: Claudio Úbeda.
Tigre:
Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y José Romero.
DT: Diego Dabove.
Cómo ver el partido y detalles del encuentro
Hora: 20.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: La Bombonera (Clarín)