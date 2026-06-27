Bélgica goleó a Nueva Zelanda y consiguió el primer puesto en el Grupo G

La selección de Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda durante la madrugada de este sábado y consiguió quedarse con la primera posición en el Grupo G del Mundial 2026. Se enfrentará con alguno de los mejores terceros en los 16avos de final.
La selección de Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda durante la madrugada de este sábado y consiguió quedarse con la primera posición en el Grupo G del Mundial 2026.
Los goles de los belgas los hicieron Leandro Trossard (por duplicado), Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemakers, mientras que para los neozelandeses había descontado el delantero Elijah Just.
El encuentro comenzó a inclinarse para Bélgica recién a los 28 minutos de la primera mitad, cuando Trossard abrió el marcador luego de encontrarse con la pelota dentro del área chica tras una ejecución de tiro de esquina.
Ya en el segundo tiempo, Bélgica aprovechó los espacios que dejaba una Nueva Zelanda que estaba obligada a dar vuelta la historia para clasificar, y consiguió pasar por arriba a su oponente para firmar el 5-1 definitivo en el encuentro que se llevó a cabo en el BC Place de Vancouver y que contó con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.
Con el triunfo asegurado, los belgas tuvieron que esperar a que finalizara el otro partido en el grupo entre Irán y Egipto, ya que si estos últimos se quedaban con el triunfo iban a finalizar en la primera posición. Finalmente, el partido terminó igualado 1-1 y los belgas lograron quedar como punteros en la zona.
La próxima presentación de Bélgica en el Mundial 2026 será el próximo miércoles a las 17 (hora de Argentina), cuando se enfrenten con uno de los mejores terceros.
En caso de avanzar a los octavos de final, se cruzarán con el ganador del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.