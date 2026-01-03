Beach vóley: tarde abierta y recreativa en el Paraná Rowing Club

REDACCIÓN ELONCE
El beach vóley será protagonista este sábado desde las 17.30 en la sede del Paraná Rowing Club, con una jornada gratuita, abierta al público y con la participación de jugadores de la Liga Nacional, en una propuesta que busca fortalecer el costado social y deportivo de la disciplina.
El beach vóley tendrá una cita especial este sábado en la sede del Paraná Rowing Club, donde desde las 17.30 se desarrollará una tarde recreativa abierta a toda la comunidad. La actividad no tendrá costo, no requerirá ser socio de la institución y estará orientada tanto a quienes deseen jugar como a quienes simplemente quieran acercarse a mirar y disfrutar del deporte en un entorno social.
La iniciativa es impulsada por referentes históricos del vóley local, entre ellos Edgardo Caraballo, quien destacó el recorrido y el compromiso sostenido con la disciplina a lo largo de las décadas. “Estamos hace mucho tiempo en la actividad del vóley, desde el año 1970. Todo lo que sea el vóley de Paraná, todo en indoor, y también dentro de esa actividad hemos hecho el beach y hemos estado participando”, expresó el referente, subrayando la continuidad del trabajo deportivo en la ciudad.
El evento busca consolidar un espacio de encuentro que trascienda la competencia formal y ponga el acento en la participación y el disfrute. En ese sentido, Caraballo remarcó el valor del acompañamiento colectivo y la apertura institucional: “Es importante el acompañamiento de toda esta gente que hace a este deporte cada vez más grande. Por eso las puertas de la institución se han abierto para que todo aquel que quiera participar hoy vengan sin costo a realizar este evento. No es necesario que sean socios, está abierto al público para el que quiera mirar”.
Una propuesta abierta que combina deporte y comunidad
La organización prevé que la actividad comience incluso antes del horario oficial. Desde las 16 horas se realizará la previa, con la llegada de los jugadores y el armado de las canchas sobre la arena. Esta instancia permitirá que el público observe el detrás de escena y que los participantes entren en clima para una jornada distendida, pensada para todos los niveles.
Uno de los atractivos destacados será la presencia de jugadores vinculados a la Liga Nacional de Vóley, lo que suma jerarquía a la propuesta sin perder el carácter recreativo. Al respecto, Caraballo señaló: “La previa la estaremos haciendo a las 16 horas, donde algunos de los chicos empiezan a llegar. Después vamos a armar las canchas y quiero manifestar que van a estar los chicos de la Liga Nacional de Vóley, en el cual acompaño dentro del cuerpo técnico. Para aquel jugador que venga a participar, vengan y pueden hacer de sparring para que jueguen”.
Esta posibilidad de compartir cancha con deportistas de alto nivel apunta a generar un intercambio enriquecedor, especialmente para jugadores jóvenes o aficionados que buscan sumar experiencia. La lógica del encuentro no será competitiva, sino formativa y social, priorizando el disfrute del juego y el aprendizaje colectivo.
El beach vóley, en este contexto, se presenta como una excusa ideal para reunir a distintos actores del deporte local, fortalecer vínculos y promover hábitos saludables en un ambiente relajado, al aire libre y con espíritu comunitario.
Recreación, inclusión y crecimiento del vóley local
Desde la organización se enfatiza que no habrá exigencias ni estructuras rígidas. La jornada está pensada como un espacio de recreación, donde cada participante pueda involucrarse según sus ganas y posibilidades. “Es todo totalmente recreativo. En la parte social, llegando a quien le guste desarrollarlo. Es lindo que tengan esta oportunidad”, resumió Caraballo.
La propuesta también busca visibilizar el trabajo que se realiza desde las instituciones para sostener y ampliar la práctica del vóley en todas sus variantes. El beach vóley aparece así como un complemento natural del indoor, capaz de atraer nuevos públicos y ofrecer alternativas durante todo el año.