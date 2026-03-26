Básquet femenino de Quique: Evelyn Caisso asumió y habló del desafío: "Es un privilegio"

REDACCIÓN ELONCE
El básquet femenino de Quique sumó a Evelyn Caisso como entrenadora de su primera división. En Elonce Radio & Streaming FM 98.7, destacó el valor del proyecto, reconoció que el equipo está en formación y remarcó que el proceso demandará tiempo.
El básquet femenino de Quique comenzó una nueva etapa con la confirmación de Evelyn Caisso como entrenadora de la primera división, en el marco del regreso del club a una competencia que busca consolidarse con un plantel en formación y objetivos a mediano plazo. La DT se refirió al presente del equipo, a las primeras dificultades deportivas y al desafío que implicó asumir el cargo.
La entrenadora estuvo presente en el programa El Once Deportivo y dejó en claro cuál fue su primera sensación al frente del proyecto. “Es un privilegio y un enorme desafío dirigir a una primera femenina. Está muy bueno”, consideró en primera línea tras ser confirmada como entrenadora de Quique.
Caisso explicó que el momento actual del plantel exigirá paciencia y lectura de contexto, ya que se trata de un grupo que todavía está en pleno armado. “Recién el grupo se está armando, es todo un proceso y por ahí es difícil entender que hay cuestiones que nos van a pasar, como perder, como nos ha pasado con el CAE y Talleres. El principal desafío es entender eso”, afirmó.
Un plantel en construcción
En ese marco, la nueva DT remarcó que el equipo todavía está dando sus primeros pasos y que los resultados iniciales deben analizarse dentro de ese proceso. El club cuenta actualmente con jugadoras que llegaron en su mayoría desde Echagüe, entre ellas las hermanas Vidal y Gime Godoy, en una base que intenta encontrar funcionamiento y ritmo de competencia.
Sobre cómo se produjo su llegada al banco de Quique, Caisso relató: “Las chicas estaban buscando entrenadora y me conocían a mí. Por lo que me contactó, me dijeron que estaban barajando varios nombres y entre ellos estaba el mío”. De esa manera, dejó entrever que su designación se dio a partir del conocimiento previo que existía de su trabajo en el ámbito local.
La entrenadora también hizo referencia al arranque deportivo, luego de las derrotas sufridas en los primeros compromisos. En ese sentido, explicó que hubo una serie de factores que incidieron en el rendimiento. “Es un proceso que nos va a llevar un tiempo. Con el CAE, es un equipo que venía con una buena pretemporada, la mayoría son chicas U21 y nos corrían mucho la cancha. Nosotros veníamos con una pretemporada a media máquina. También fue el primer partido (metieron 24 puntos), fue volver a Primera División y un cúmulo de cosas”.
La experiencia previa y el objetivo de crecer
Caisso llegó a este desafío con antecedentes en San Benito y con experiencia en divisiones formativas, recorrido que ahora buscará trasladar a un plantel superior que recién comienza a consolidarse. Su desembarco en Quique se produjo en un momento institucional en el que el club intentó ampliar su desarrollo en distintas ramas del básquet.
En la entrevista, la DT también valoró la oportunidad desde lo personal y profesional. “Es un desafío importante para mí y espero estar a la altura”, sostuvo en Elonce Radio & Streaming FM 98.7, al referirse a una responsabilidad nueva dentro de su carrera.
El regreso del básquet femenino de Quique a la escena local representó, además, una apuesta deportiva que buscó reinsertar al club en una estructura competitiva que demanda tiempo, entrenamiento y consolidación de planteles. En ese camino, la nueva entrenadora dejó un mensaje de realismo: el objetivo inmediato no pasó solamente por los resultados, sino por construir una base sólida para sostener el crecimiento.
Un desafío deportivo e institucional
La puesta en marcha de este proyecto encontró a Quique en una etapa de reorganización, con la intención de fortalecer su presencia en el básquet femenino y generar una estructura que permita competir con mayor continuidad. En ese escenario, la figura de Evelyn Caisso apareció como una apuesta para conducir un proceso que recién comenzó.
Las primeras presentaciones dejaron en evidencia que el equipo necesitará rodaje, trabajo y mayor tiempo de preparación para equiparar el ritmo de rivales que ya venían con una base más consolidada. Aun así, desde la conducción técnica remarcaron que el enfoque estuvo puesto en acompañar el crecimiento del grupo y afianzar una identidad de juego.
Con un plantel nuevo, una propuesta en desarrollo y una entrenadora que asumió el desafío con entusiasmo, el básquet femenino de Quique intentó abrirse paso en la competencia local con la mira puesta en el futuro y en la posibilidad de consolidar una estructura estable dentro del club.