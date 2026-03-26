Newcom en Entre Ríos: buscan que sea deporte oficial en toda la provincia

REDACCIÓN ELONCE
El crecimiento del newcom en Entre Ríos impulsa un proyecto para su reconocimiento oficial como deporte, con miles de jugadores en toda la provincia.
El newcom en Entre Ríos atraviesa un momento de fuerte expansión y organización, con miles de personas participando activamente en distintas ligas y categorías. En ese contexto, el coordinador de selecciones, “Yuri” Rovetta, destacó la importancia de consolidar esta disciplina como deporte oficial en la provincia, un paso que consideran clave para su desarrollo institucional y económico.
“Estoy aportando mi granito arena que nuestra pasión al deporte para esto que es el newcom, que es un lugar un espacio muy importante que hacía falta nuestra sociedad, en donde los mayores de 40, 50, 60 y 68 años hoy tienen para seguir practicando un deporte y, en vez de quedarse en su casa, tienen esta actividad que estar con sus padres”, expresó Rovetta en diálogo con GPS.
El newcom, una adaptación del vóley pensada principalmente para adultos mayores, no solo promueve la actividad física sino también la integración social. En Entre Ríos, su crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, con una estructura cada vez más organizada y una participación que no deja de ampliarse.
Un deporte que crece y genera pasión
“Parece que es muy sencillo, pero no lo es. Una vez que uno juega se apasiona como se apasiona toda la gente porque por más que tengan una edad determinada si fuera algo aburrido no lo practicaría”, explicó Rovetta, remarcando el atractivo que genera esta disciplina en quienes la practican.
Actualmente, el newcom en Entre Ríos cuenta con múltiples ligas distribuidas en distintas regiones. “Acá en la ciudad de Paraná hay ligas en el centro, hay ligas en la costa del río Uruguay y calculo que son miles los que juegan ya en la provincia de Entre Ríos en las categorías +40, +50, +60 y +68, de las cuales también hay una derivación que juegan en femenino en esa misma categoría”, detalló.
El crecimiento no solo se refleja en la cantidad de jugadores, sino también en la estructura de equipos. “Te puedo decir que entre equipos que conforman 10 o 12 jugadores en todas las ligas debe haber más de 400 equipos hoy acá en la provincia en la provincia de Entre Ríos”, agregó, dimensionando el alcance de la actividad.
El camino hacia el reconocimiento oficial
Frente a este escenario, dirigentes y referentes del newcom impulsan su reconocimiento formal como deporte provincial. “Nosotros hemos estado en tratativas estamos charlando presentando un proyecto para que el newcom oficialmente sea deporte en la provincia de Entre Ríos porque el crecimiento que tiene es impresionante, la cantidad de gente que involucra no solamente nuestra provincia sino en todo el país”, señaló Rovetta.
La iniciativa ya comenzó a tomar forma en el ámbito legislativo. Según indicó, “Creo que la semana que viene o a fin de esta semana viernes estaremos ahí en la Cámara de Diputados y Senadores. Estamos trabajando con el diputado de la ciudad de federación también hay otra senadora que ha presentado un proyecto”.
El objetivo de esta propuesta no es solo simbólico. Convertirse en deporte oficial permitiría acceder a recursos, programas y financiamiento estatal que potenciarían aún más el desarrollo de la disciplina en todo el territorio entrerriano.
Experiencia y proyección nacional
Rovetta también destacó su trayectoria en la disciplina como respaldo del impulso que hoy lidera. “He tenido la oportunidad de ir a más de 20 torneos argentinos y dos torneos sudamericanos. Creo que es la hora de que más allá de que el newcom relativamente es nuevo ya sea oficial en la provincia de Entre Ríos”.
Además, remarcó que otras jurisdicciones ya avanzaron en ese sentido: “Ya lo han hecho otras provincias, hay cuatro o cinco provincias que el newcom ya es oficial y, en este caso, nosotros estamos peleando para que también el newcom sea el deporte oficial en la provincia de Entre Ríos y, de esa manera, pueda entrar en el presupuesto de Entre Ríos”.
Con una base sólida de jugadores, un crecimiento sostenido y el respaldo de dirigentes y legisladores, el newcom en Entre Ríos se encamina a dar un paso clave en su historia: convertirse en un deporte oficialmente reconocido y consolidarse como una de las principales actividades deportivas y sociales para adultos en la provincia.