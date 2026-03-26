Plan Provincial de Alfabetización inicia su tercera cohorte para docentes de nivel inicial

El CGE pone en marcha una nueva etapa del Plan Provincial de Alfabetización destinada a docentes de nivel inicial en toda la provincia. La propuesta apunta a fortalecer la enseñanza desde la oralidad e incorpora tecnología educativa y evaluación de resultados.
El Plan Provincial de Alfabetización iniciará su tercera cohorte con jornadas de formación docente en toda la provincia, impulsadas por el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial. La propuesta, dirigida a docentes, vicedirectoras y secretarias de instituciones estatales y privadas, se desarrollará en distintas sedes estratégicas y busca consolidar la alfabetización temprana en niños de 4 y 5 años.
Las capacitaciones comenzarán a mediados de abril y se llevarán adelante en cuatro nodos ubicados en Paraná, Gualeguaychú, La Paz y Concordia, lo que permitirá abarcar el territorio provincial de manera equitativa. Según se informó, participarán docentes de todos los departamentos, sin distinción entre gestión pública o privada, ni entre ámbitos urbanos o rurales.
En ese marco, la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro, explicó que la planificación de los nodos respondió a criterios de accesibilidad. “Las jornadas inician este año para la cohorte 2026 a mediados de abril en cuatro nodos, en cuatro espacios. Uno es acá en Paraná, después tenemos otro encuentro en Gualeguaychú, otro en La Paz y otro en Concordia. Estos departamentos son sede, pero no quiere decir que en la propuesta nosotros no hayamos incluido a toda la provincia”, señaló a Elonce.
Capacitación integral y enfoque pedagógico
El plan tiene como propósito central consolidar la alfabetización desde una perspectiva integral, con énfasis en la oralidad como base del desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión de textos. En este sentido, Piñeiro destacó que la propuesta busca acompañar a los docentes en el trabajo cotidiano con niños pequeños.
“Participan docentes de toda la provincia, más allá de la gestión, ya sea privada o estatal, nosotros no hacemos diferencia y de zona urbana y rural”, indicó la funcionaria, al tiempo que subrayó que las propuestas pedagógicas son iguales en todos los nodos.
Las instancias formativas estarán a cargo de especialistas del CIIPME-CONICET, con el acompañamiento de equipos provinciales. Además, la iniciativa se desarrolla en articulación con el Instituto Natura y la Fundación Pérez Companc, en un esquema de trabajo colaborativo que también involucra a las familias.
En relación con el enfoque didáctico, Piñeiro explicó: “En la propuesta se trabaja mucho lo que es lectura de cuentos, sobre todo la oralidad, porque son chicos que todavía obviamente no escriben, pero no quiere decir que no se los vaya encaminando hacia el sistema de escritura”, dijo a Elonce.
Tecnología y realidad territorial
Uno de los aspectos destacados del programa es la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso educativo. Según se detalló, algunas instituciones cuentan con aulas digitales móviles, tablets y dispositivos programables que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje.
“La tecnología tratamos de mediarla con todas las propuestas. Algunas instituciones han recibido lo que se llaman las aulas digitales móviles y tienen un robot que se programa. Entonces, cuando nosotros hacemos la formación, acompañamos con propuestas que pueden implementar a través de estos recursos”, afirmó Piñeiro en diálogo con Elonce.
Por otra parte, la funcionaria se refirió a las particularidades del trabajo docente en zonas rurales, donde predominan las salas multiedad. Desde su experiencia personal, remarcó el valor pedagógico de estas dinámicas.
“Yo soy docente rural, trabajé durante 30 años en una escuela rural. Las posibilidades son inmensas y la baja de la natalidad nos ha permitido trabajar con salas multiedad. Lo que se da entre el acompañamiento de los chicos de distintas edades, cómo se complementan y se ayudan, es increíble”, relató.
Evaluación y proyección del programa
El Plan Provincial de Alfabetización transita su tercer año de implementación y ya cuenta con instancias de evaluación que permitirán ajustar su desarrollo. Durante 2025, se evaluó a los niños de cinco años que participaron de la propuesta, aunque los resultados oficiales aún no fueron difundidos.
“Hace dos años que la implementamos, esta es la tercera cohorte. El año pasado todos los niños de cinco que participaron fueron evaluados. Todavía no tenemos el informe que nos da el CONICET, pero vemos los avances”, explicó Piñeiro.
En esa línea, destacó que los datos permitirán fortalecer la política educativa. “Esta evaluación nos va a permitir ajustar la política, porque es algo innovador. Con esos datos podremos decir dónde tenemos que enfocar, mejorar o implementar otras acciones que acompañen a los docentes y a los niños”, sostuvo.
De esta manera, el CGE avanza en la consolidación de una política educativa que busca garantizar mejores oportunidades de aprendizaje desde los primeros años de escolaridad, con una mirada integral que combina formación docente, innovación pedagógica y evaluación continua.
Cronograma de capacitaciones
Concordia: 13 de abril destinada a docentes de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación y Colón.
Gualeguaychú: 14 de abril destinada a docentes de Gualeguaychú, Islas, Gualeguay, Uruguay y Tala.
Paraná: 16 de abril, destinada a docentes de Diamante, Nogoyá, Victoria, Federal y Villaguay.
La Paz: 17 de abril, destinada a docentes de los departamentos La Paz y Feliciano.