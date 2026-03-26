Iniciaron inscripciones de las más de 40 escuelas municipales de deportes en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Comenzaron las inscripciones para las escuelas deportivas municipales en múltiples barrios de la ciudad de Paraná.
En la ciudad de Paraná, reina el deporte con el inicio de las inscripciones para una nueva etapa de las escuelas deportivas municipales, una propuesta que año a año convoca a cientos de chicos, jóvenes y adultos en distintos barrios. Desde el barrio Güiraldes, autoridades locales destacaron la importancia de sostener estos espacios de inclusión y formación a través del deporte.
La iniciativa, impulsada por la subsecretaría de Deporte de La Municipalidad, comenzó esta semana con el objetivo de organizar el ciclo que dará inicio el próximo 6 de abril. Vecinos y vecinas ya se acercan a los distintos puntos habilitados para asegurar un lugar en las múltiples disciplinas disponibles.
En ese marco, el representante del área, Juan Arbitelli, señaló: “Como dice nuestra intendenta, no venimos a ser fundacionales. La propuesta de la escuela de deporte municipal se viene fortaleciendo hace muchas gestiones y muchos gurises de nuestra ciudad esperan el nuevo inicio de este periodo que va a comenzar pronto”.
Más de 40 propuestas en distintos barrios
El programa cuenta con una amplia variedad de disciplinas distribuidas en toda la ciudad, adaptándose a las características de cada barrio y a la demanda de la comunidad.
En ese sentido, Arbitelli detalló: “tenemos alrededor de 40 escuelitas de varias disciplinas como fútbol, futsal básquetbol, boxeo, ciclismo atletismo, canotaje”.
Además, remarcó la importancia del equipo de trabajo: “Siempre a cargo de profesores capacitados”.
Actividades para todas las edades
Las escuelitas están dirigidas principalmente a niños y adolescentes, aunque también incluyen opciones para adultos en distintos puntos de Paraná.
“La escuela para gurises de Güiraldes es de 6 a 17 años, en distintos horarios. También estamos aprovechando para invitar a que hay actividades para adultos; en este caso tenemos zumba, pero también en otros espacios hay yoga, tejo y caminata. En fin, la propuesta es amplia”, explicó Mónica Martínez.
Además del aspecto deportivo, el programa incorpora un enfoque social y educativo. “Hay una merienda que trata de ser lo más nutricional posible: siempre incluye algo de carbohidratos y frutas. Asimismo, vamos articulando con otras entidades, como el COPNAF, para brindar apoyo de psicólogos y trabajadores sociales”, aseguró Arbitelli.
El deporte como motor social en los barrios
Desde el barrio Güiraldes, referentes comunitarios celebraron el inicio de esta nueva etapa. “Hoy empezaron las inscripciones de la escuelita de fútbol. Se dará los martes y jueves de 16:30 a 19:30”, indicaron.