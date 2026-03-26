Con el sueño de Bolivia, así se jugarán las finales del Repechaje al Mundial 2026

Las finales del Repechaje al Mundial 2026 definirán qué selecciones completan los grupos del torneo y ya hay resultados destacados de las semifinales.
Las finales del Repechaje al Mundial 2026 comienzan a definirse tras una intensa jornada de semifinales que dejó varios resultados destacados en Europa y el resto del mundo. Los partidos determinaron qué selecciones avanzaron a los encuentros decisivos para ocupar los últimos cupos de la Copa Mundial 2026.
En la UEFA, Turquía venció a Rumania en el Besiktas Park de Estambul y enfrentará a Kosovo, que superó a Eslovaquia en el Tehelné pole de Bratislava. Esta llave definirá al último integrante del Grupo D, que ya cuenta con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Italia, por su parte, derrotó 2-0 a Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo, mientras que Gales no pudo superar a Bosnia y Herzegovina en el Cardiff City Stadium. Estos cruces determinaron los finalistas que disputarán el último cupo del Grupo B, integrado por Canadá, Qatar y Suiza.
Eliminatorias europeas con emociones intensas
En otra de las semifinales europeas, República Checa ganó por penales a Irlanda tras un empate 2-2 en el Fortuna Arena de Praga. Dinamarca, en tanto, venció 4-0 a Macedonia del Norte en el Parken Stadium de Copenhague. Ambas llaves definirán al clasificado final para el Grupo A, donde esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Ucrania y Suecia se enfrentaron en el Estadi Ciutat de València, con triunfo sueco 3-1. El ganador se medirá en la final ante Polonia, que superó 2-1 a Albania en el Stadion Narodowy de Varsovia. El equipo que logre imponerse completará el Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Estos partidos reflejaron la competitividad del repechaje europeo, donde cada gol y cada detalle táctico puede marcar la diferencia de cara al Mundial 2026.
Playoff internacional: América y Oceanía en juego
Además de las eliminatorias europeas, las semifinales del playoff internacional se jugaron al cierre de la jornada. Bolivia superó 2-1 a Surinam en el Estadio Monterrey de México, y ahora espera a Irak en la final de esta llave. El vencedor accederá al Grupo I, conformado por Francia, Senegal y Noruega.
En el otro cruce internacional, Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia en el Estadio Chivas de Guadalajara. La República Democrática del Congo aguarda al ganador para disputar el pase al Grupo K, donde ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.
Estas finales internacionales prometen definir con intensidad los últimos cupos del Mundial, combinando selecciones históricas y emergentes en una lucha directa por la clasificación.