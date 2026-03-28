REDACCIÓN ELONCE
Atlético Paraná ganó 2-1 en la final de vuelta y se impuso 4-3 en el global ante Neuquén. Francisco Giaccio fue la figura con un "doblete" en el estadio Pedro Mutio de barrio Hipódromo.
Atlético Paraná venció a Neuquén y se quedó con la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol tras imponerse 2-1 en la final de vuelta disputada este sábado en el estadio Pedro Mutio, cerrando la serie con un global de 4-3.
El encuentro definió al campeón entre los dos equipos que se habían consagrado durante 2025: el Decano, ganador del Apertura, y el Pingüino, que se quedó con el Clausura. En el partido de ida habían igualado 2-2, lo que dejó la serie abierta para la revancha.
El cotejo debió disputarse una semana antes, pero las condiciones climáticas obligaron a su postergación, por lo que finalmente se jugó en el escenario de barrio San Martín.
Giaccio, la figura de la final
El conjunto local logró sacar ventaja en el primer tiempo gracias a la contundencia de Francisco Giaccio, quien convirtió los dos goles que encaminaron la consagración.
El primer tanto llegó tras un centro desde la izquierda que derivó en una pelota suelta dentro del área chica. En medio de varias piernas, Giaccio logró empujar el balón y abrir el marcador.
Apenas cinco minutos después, el delantero volvió a aparecer tras un avance por el sector derecho. Definió por encima del arquero y, pese al intento defensivo, la pelota terminó ingresando para establecer el 2-0.
Reacción de Neuquén y cierre del partido
En el complemento, Neuquén logró descontar a través de Julián Gutiérrez, quien aprovechó un pase filtrado por la izquierda, anticipó a la defensa y definió ante el arquero para el 2-1.
A partir de ese momento, el conjunto visitante intentó presionar en busca del empate, pero no logró vulnerar nuevamente al arco local, que sostuvo la ventaja hasta el final.
Con este resultado, Atlético Paraná se impuso en el global por 4-3 y se consagró campeón de la Supercopa, el torneo que reunió a los mejores equipos de la temporada pasada.
De esta manera, el trofeo quedó en barrio del Hipódromo, coronando una serie final que enfrentó a los dos campeones del fútbol paranaense en 2025.