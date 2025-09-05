Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: seis clasificados y dos al Repechaje

La jornada del jueves dejó un panorama decisivo en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con los resultados de la 17ª fecha, seis equipos ya aseguraron su clasificación directa y otros dos selecciones pelearán en la última jornada por el cupo al Repechaje.

Argentina, que lidera con 38 puntos, ya estaba clasificada al igual que Brasil y Ecuador. A esa lista se sumaron Uruguay, Colombia y Paraguay, que lograron sus boletos directos en una jornada de definición anticipada. De esta manera, Sudamérica tendrá seis representantes confirmados en la próxima Copa del Mundo.

La atención ahora se centra en la lucha por el Repechaje. Venezuela, con 18 puntos, ocupa el puesto que otorga la chance de seguir en carrera. Bolivia, con 17, se mantiene a un paso.

Clasificados y duelo decisivo por el Repechaje

El triunfo de Uruguay, junto con las victorias de Colombia y Paraguay, cerró el grupo de seis clasificados por la Conmebol. Las Eliminatorias Sudamericanas, que otorgaban seis cupos directos y uno al Repechaje, ya tienen definidos a la mayoría de sus protagonistas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Vinotinto depende de sí misma para lograr un hecho histórico: clasificar por primera vez a un Mundial. En la última jornada recibirá a Colombia en Maturín, un compromiso cargado de presión y expectativa. Bolivia, por su parte, jugará contra Brasil en La Paz, un desafío que no será sencillo debido a la fortaleza de la verdeamarela.

Con la clasificación ya resuelta para las principales potencias, el foco estará puesto en quién se queda con el séptimo lugar y accede al Repechaje intercontinental. La FIFA dispuso que ese torneo especial se dispute en marzo de 2026 y entregue los últimos dos boletos a la cita mundialista.

Detalles del Repechaje y sorteo del Mundial

El Repechaje de la FIFA reunirá a seis selecciones: una de Conmebol, una de Oceanía, una de África, una de Asia y dos de Concacaf. Los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzarán directo a las finales, mientras que los otros cuatro disputarán semifinales previas.

Hasta el momento, Nueva Caledonia, por Oceanía, es el único equipo confirmado para este mini torneo que se disputará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. De allí saldrán los dos últimos clasificados al Mundial.

Por otra parte, la FIFA confirmó que el sorteo de los grupos se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC. Aun sin tener a todos los clasificados definidos, se armarán las 12 zonas para la primera Copa del Mundo con 48 equipos. (Con información de Infobae)