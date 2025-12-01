Así comenzará la tabla de promedios 2026 con los ascensos y descensos confirmados

La definición de la Primera Nacional dejó listo el mapa de los 30 equipos que integrarán la máxima categoría en 2026. Con River perdiendo el liderazgo y Boca en lo más alto del coeficiente, ya se conoce cómo iniciará la tabla de promedios.
La Primera Nacional concluyó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, lo que permitió establecer cómo comenzará la tabla de promedios en 2026. Con los 30 equipos definidos, el coeficiente vuelve a ser un foco central para los clubes, especialmente para aquellos que cerraron el 2025 sin grandes objetivos deportivos y deberán mirar con atención la próxima temporada.
La tabla de promedios es, históricamente, una de las herramientas que más presión genera en el fútbol argentino. Se construye con los resultados de las últimas tres temporadas y determina qué equipos descenderán independientemente de su rendimiento en el torneo anual.
Para 2025, se contabilizaron los encuentros disputados en 2023, 2024 y 2025; pero en 2026, los partidos de la temporada 2023 dejarán de tener validez.
Qué equipos salen y cuáles ingresan
Los dos descensos del año —Godoy Cruz y San Martín de San Juan— dejarán sus lugares vacantes en la tabla de promedios 2026. Sus números quedarán fuera de la ecuación a partir del próximo torneo.
En contrapartida, dos equipos debutarán en el registro desde cero: Gimnasia de Mendoza, que logró el ascenso directo como campeón de la Primera Nacional, y Estudiantes de Río Cuarto, que ganó el Reducido tras imponerse en la final frente a Deportivo Madryn con un global de 3-1.
Ambos ingresarán sin coeficiente previo, una situación que históricamente representa un arma de doble filo: por un lado, no arrastran campañas negativas; por otro, cada punto perdido pesa mucho más en el promedio.
Los movimientos entre los grandes
Una de las novedades más destacadas es que River dejará de liderar la tabla de promedios, posición que mantuvo a lo largo de 2025. Para 2026, Boca iniciará en el primer lugar del coeficiente, desplazando a su histórico rival. Este cambio refleja el impacto directo de la quita del año 2023, donde el rendimiento de ambos equipos tuvo diferencias notorias.
Entre los cinco grandes, el peor ubicado será San Lorenzo, que iniciará en la 15ª posición. Racing se ubicará en el tercer lugar, mientras que Independiente arrancará en la séptima posición, ambos con coeficientes sólidos pero atentos a no perder terreno.
Cómo queda la tabla de promedios
Con el reacomodamiento por ascensos, descensos y eliminación del año 2023, el coeficiente se reconfiguró para ofrecer un nuevo escenario competitivo. Boca encabezará la tabla, seguido por los equipos que lograron sostener regularidad en las últimas dos temporadas, publicó Olé.
El 2026 se perfila como un año clave, donde varios clubes deberán redoblar esfuerzos desde el arranque para evitar compromisos con los puestos más bajos. Como ocurre cada temporada, la tabla de promedios volverá a ser una protagonista central del fútbol argentino.
Con estos cambios y novedades, así queda la tabla de promedios para 2026: