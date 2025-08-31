 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Argentina perdió la final contra Brasil y es subcampeona de la Americup

El seleccionado brasileño venció 55-47 a la Albiceleste de Prigioni en la gran definición del certamen disputado en Nicaragua. 14 puntos conviritió Yago Santos, el máximo anotador del partido.

31 de Agosto de 2025
La Selección Argentina no consiguió revalidar su título de la AmeriCup 2022 y cayó por 47-55 ante Brasil. El mejor de la noche fue Francisco Cáffaro en Argentina con 15 de valoración.

 

Los comandados por Pablo Prigioni lo intentó y luchó hasta el final, pero una sólida defensa de los Verdeamarelos con De Paula y Caboclo como protagonistas, impidió el sueño Albiceleste.

El juego

El encuentro por el título de la AmeriCup 2025, comenzó con muchísima intensidad de ambos lados. Flojas defensas por parte de las dos naciones sudamericanas, que permitió que las ofensivas fluyeran, pero sin un claro dominante del cotejo. La Selección Argentina conseguía hacer daño con el poderío de Francisco Cáffaro en la pintura, que sumó 11 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y un robo.

 

Sin embargo, en el segundo cuarto, se notó una leve mejoría de Brasil, sobre todo en su protección al aro. Yago Santos, el gran líder de la Canarinha, apareció y comenzó a sumar desde el triple. El perimetral del Crvena Zvezda, sumó con 14 tantos, para que los comandados por Petrovic lograsen separarse del equipo liderado por Pablo Prigioni y se retiren al descanso ganando por 24-31.

En el tercer período, los brasileños se impusieron y tomaron una ventaja de 11 unidades. La Selección Argentina, había perdido su norte en las ofensivas y había dejado de utilizar el poste para atacar. Pero, los Albicelestes se recuperaron rápidamente y redujeron la distancia de los verdeamarelos a la mitad.

 

Pese al intento de Argentina de acercarse, Brasil nuevamente tomó distancia, poniéndose casi impenetrable en su defensa y siendo más consistente que los de Prigioni a la hora de anotar. Bruno Caboclo y Georginho De Paula fueron grandes protagonistas de la parte defensiva y lograron que los Canarios se lleven la victoria por 47-55. Pese a la derrota, este seleccionado, integrado por jóvenes en su mayoría, tiene muchísima proyección y un subcampeonato en su primer torneo juntos, es valiosísimo.

Temas:

Básquet Selección Argentina de Básquet AmeriCup
