Argentina eliminada de la Copa Davis: perdió 2-1 en la serie ante Alemania por los cuartos de final

La Albiceleste no pudo ante los alemanes y se despidió del Final 8. Etcheverry se impuso por 7-6 y 7-6 a Struff. En el segundo turno, Cerúndolo no pudo ante el Zverev. Zeballos y Molteni cayeron ante Krawietz y Puetz.
La selección argentina de Copa Davis quedó eliminada del Final 8 de Bologna tras caer, en un desenlace dramático, ante Alemania por 2-1.
La definición llegó en el punto de dobles, cuando Horacio Zeballos y Andrés Molteni tuvieron tres match points a favor en el tie break del tercer set, pero no lograron concretar la victoria que hubiera puesto al equipo de Javier Frana en las semifinales.
El triunfo terminó en manos de Tim Puetz y Kevin Krawietz por 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10), en un partido que se extendió hasta cerca de la una de la mañana italiana y que fue revisado incluso en la última pelota.
Un final que pudo ser para cualquiera
Durante casi dos horas y media, el dobles se disputó golpe a golpe. Zeballos, número cinco del mundo, y Molteni, ubicado 21°, mostraron jerarquía, solidez y un temple notable para remontar una desventaja de 3-6 en el tie break del último set. Con enorme carácter, igualaron el marcador y dispusieron de tres oportunidades para cerrar la serie.
Sin embargo, la pareja alemana —una de las más sólidas del circuito— volvió a demostrar por qué es temida en la Davis. Con una efectividad implacable, Puetz y Krawietz revirtieron la situación y sellaron el triunfo con un passing shot que generó dudas y debió revisarse con tecnología. La pelota picó sobre la línea y la revisión confirmó lo que Alemania ya celebraba: el punto y la clasificación para ellos.
Con esta victoria, los germanos incrementaron un récord impresionante: como dupla, suman 19 triunfos y apenas una derrota en la competencia.
Etcheverry puso a Argentina en ventaja
La serie había comenzado de la mejor manera para Argentina. Tomás Etcheverry, 60° del ranking, jugó uno de los mejores encuentros de su carrera para derrotar a Jan-Lennard Struff por doble 7-6. Tras un inicio adverso, en el que cedió su saque demasiado temprano y quedó 0-2, el platense se acomodó en la cancha rápida y comenzó a imponer su servicio.
Etcheverry cerró el partido con 23 aces, siete de ellos consecutivos en el final del segundo set. Él mismo lo reconoció sorprendido: “No sabía que habían sido tantos aces, pero sí que nunca había hecho siete seguidos. Gané el último game con cuatro y luego metí tres al inicio del tie-break”, afirmó tras el triunfo.
También valoró su rendimiento en esta superficie: “Hice una buena gira de indoor y quería repetirlo en la Copa Davis. Es otro tipo de presión, pero me gusta. Creo que jugué un gran partido de principio a fin”. Además, reveló que antes de entrar a la cancha le prometió a Javier Frana el primer punto: “Le dije a Fran que le iba a dar el primer punto para que él pudiera entrar más tranquilo a hacer lo que sabe hacer”, agregó.
¡Cabeza y corazón, Argentina! 🇦🇷💙
Tomás Etcheverry, a puro saque: ¡metió 7 aces consecutivos! 💣
El platense le dio el 1-0 a su país. ¡Grande!#CopaDavis l @AATenis @tometcheverry pic.twitter.com/EkR98F9hfA— Copa Davis (@CopaDavis) November 20, 2025
Cerúndolo dio batalla, pero Zverev igualó la serie
Con el 1-0 a favor, Argentina depositó sus expectativas en Francisco Cerúndolo. El porteño, 21° del mundo, mostró pasajes de muy buen tenis y logró incomodar a Alexander Zverev, número tres del mundo. El alemán, fastidioso por momentos, llegó a arrojar la raqueta por la frustración causada por el juego agresivo del argentino.
Sin embargo, Zverev hizo valer su jerarquía. Con un quiebre oportuno en el primer set y un arranque contundente en el tie break del segundo, se impuso por 6-4 y 7-6 (7-3). “Jugaste muy bien”, le reconoció Sascha a Cerúndolo en la red al finalizar el encuentro.
El argentino ofreció su propia lectura, visiblemente decepcionado: “Fue un partido muy parejo, de alto nivel de los dos. La cancha estaba muy rápida, él sacó impresionante y eso lo ayudó mucho. Jugó un partido muy bueno, como el 3 del mundo que es”, analizó.
Con la serie 1-1, todo quedó en manos del dobles.
Zverev empató la eliminatoria para Alemania 🔥
🇩🇪 Sasha se lució y derrotó a un combativo Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (3).
¿Quién ganará el dobles? 👀#CopaDavis l @AlexZverev pic.twitter.com/ukJXUsi9O6— Copa Davis (@CopaDavis) November 20, 2025
El dobles que pudo cambiar la historia
Zeballos y Molteni llegaban con una temporada brillante, incluyendo los títulos de Roland Garros y el US Open. Se enfrentaban a una pareja alemana consolidada, habituada a jugar juntos y con un récord notable en Copa Davis. El partido fue una batalla durísima, donde cada punto valió oro.
Tras repartirse los primeros dos sets, el tie break del tercero lo tuvo todo: errores no forzados, aciertos espectaculares, tensión al máximo y esos tres match points que alimentaron la ilusión argentina. Pero el tenis, muchas veces, se define por detalles y por instantes que inclinan la balanza. El desenlace cayó del lado alemán.
¡Qué final de película! 🇩🇪🤝🇦🇷
Tim Puetz selló la victoria de Alemania contra Argentina. un partidazo de principio a fin. 🤯
¡Gracias por el tenis! 👏#CopaDavis pic.twitter.com/PzmxTt1c7m— Copa Davis (@CopaDavis) November 21, 2025
Una derrota que duele, pero deja orgullo
La eliminación dejó una sensación amarga en el equipo argentino, especialmente por la cercanía con la semifinal. Sin embargo, también dejó una imagen de entrega total, competitividad y carácter ante un rival poderoso.
La Copa Davis 2025 terminó antes de lo esperado para Argentina, que viajó a Bologna con aspiraciones altas. Pero el equipo de Javier Frana se despidió con la cabeza en alto, consciente de que peleó cada punto y estuvo a un paso de un triunfo épico. (Con información de Clarín)