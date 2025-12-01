Argentina venció a Cuba y tiene récord perfecto en las Eliminatorias al Mundial de básquet

La Selección Argentina de básquet consiguió una aplastante victoria 105-49 ante Cuba en el segundo partido de la fase clasificatoria, mostrando su potencial para el Mundial de Qatar 2027.
La Selección Argentina de básquet arrancó con el pie derecho su camino hacia la clasificación al Mundial de Qatar 2027, tras vencer a Cuba por 105-49 en el estadio Obras. Tras el triunfo anterior en La Habana, donde la victoria fue clara, la selección nacional demostró una vez más que está preparada para enfrentar los desafíos del proceso clasificatorio. A pesar de las expectativas, el duelo no fue fácil desde el inicio y Cuba dio pelea en los primeros minutos.
Argentina comenzó el partido con una gran intensidad, destacándose en transiciones rápidas y un juego dinámico que copó la pintura rival. Con figuras de renombre como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Brussino, la selección impuso su estilo de juego, pero Cuba respondió con un par de triples que los mantuvo dentro del partido. Al final del primer cuarto, la diferencia era mínima, con Argentina adelante 19-18. Fue necesario ajustar el enfoque para evitar cualquier sorpresa.
La estrategia de Prigioni y el gran rendimiento de los jugadores
Con la conducción de Pablo Prigioni, quien regresó al banco luego de su ausencia por problemas de visado, el equipo argentino ajustó su estrategia en el segundo cuarto. La respuesta fue inmediata, con una actuación colectiva impresionante que permitió estirar la ventaja a 13 puntos al final de la primera mitad. Desde allí, la Selección Argentina de básquet se mostró imparable, y la ventaja creció progresivamente a medida que avanzaba el juego.
El mejor jugador del partido fue el “Tortuga” Deck, quien, con 18 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes, comandó el ataque local con gran efectividad. Además, Francisco Cáffaro también destacó con 15 puntos, 1 asistencia y 6 rebotes, siendo clave en el trabajo defensivo y ofensivo. La solidez del equipo fue evidente y quedó claro que, a pesar de la dificultad inicial, el rendimiento de los jugadores y la dirección de Prigioni hicieron que el triunfo fuera inevitable.
Próximos desafíos: Uruguay y Panamá en la fase clasificatoria
Con esta victoria, Argentina continúa liderando la tabla de la fase clasificatoria, por encima de Uruguay, que también obtuvo un ajustado triunfo por 84-82 sobre Panamá. La diferencia de gol mantiene a la selección nacional en lo más alto, lo que augura un futuro prometedor en el proceso hacia el Mundial de Qatar 2027.
El siguiente desafío para la Selección Argentina de básquet será el 26 de febrero, cuando enfrente a Uruguay en un clásico rioplatense que se espera sea emocionante. Pocos días después, el 1° de marzo, Argentina recibirá a Panamá en su casa, buscando seguir sumando victorias para mantener el liderazgo en la clasificación. Con un equipo en gran forma y la dirección de Prigioni, el futuro parece muy prometedor para el equipo argentino. (Con información de Olé)