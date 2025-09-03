Estudiantes ganó un partidazo y lidera en soledad el Clausura de la APB

Estudiantes dio un paso al frente, ganó el partido más sobresaliente de la jornada y quedó como único líder del torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En su cancha, derrotó a Olimpia por 80 a 76 en un encuentro vibrante que lo mantiene invicto y en lo más alto de las posiciones.
El local supo manejar el trámite y llegó a tener una buena ventaja, pero en el último cuarto Olimpia reaccionó y se puso a un punto (75-74). Con algo de suspenso, Estudiantes encontró respuestas en el cierre y terminó quedándose con la victoria.
En cuanto a las actuaciones individuales, Bautista Todone aportó 15 puntos para el CAE, seguido por Beltrán González Medus con 14 y Facundo Schunk con 12. En Olimpia, Nicolás Sartori se destacó con 24 unidades, mientras que Hugo Cuello sumó 16.
Recreativo también cumplió
En otro de los encuentros de la fecha, Recreativo superó sin problemas a Echagüe por 90 a 69 y dio otro paso firme en el campeonato, señala Paraná Deportes. El equipo local dominó desde el inicio y se fue al descanso largo con una diferencia de 50 a 30, que resultó decisiva.
Con la ventaja asegurada, Recreativo se dedicó a controlar el desarrollo y nunca dejó que su rival se acercara. Las figuras del partido fueron Santiago Pérez, con 21 puntos, Valentino Salamone con 14 y Juan Berta con 11. En Echagüe, Julián Caminos sobresalió con 30 unidades.
Resultados y posiciones
Resultados 4ª fecha
Recreativo 90 – Echagüe 69
Estudiantes 80 – Olimpia 76
Programación
Miércoles 3/09 – 21:30: Rowing vs. Quique | Paracao vs. Unión | Talleres vs. Sionista
Jueves 4/09: San Martín vs. Patronato
Libre: Ciclista
Tabla de posiciones
Estudiantes 8 pts
Olimpia 7 pts
Recreativo 6 pts
Sionista, Echagüe y Unión 5 pts
Paracao y Rowing 4 pts
Talleres, Quique, Ciclista y Patronato 3 pts
San Martín 2 pts