 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Estudiantes ganó un partidazo y lidera en soledad el Clausura de la APB

El equipo del Parque se impuso en el duelo más atractivo de la fecha frente a Olimpia y se subió a la cima de la tabla, con puntaje ideal. Recreativo también festejó y continúa en carrera con buen nivel.

3 de Septiembre de 2025
Estudiantes ganó un partidazo.
Estudiantes ganó un partidazo. Foto: Elonce

Estudiantes dio un paso al frente, ganó el partido más sobresaliente de la jornada y quedó como único líder del torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En su cancha, derrotó a Olimpia por 80 a 76 en un encuentro vibrante que lo mantiene invicto y en lo más alto de las posiciones.

 

El local supo manejar el trámite y llegó a tener una buena ventaja, pero en el último cuarto Olimpia reaccionó y se puso a un punto (75-74). Con algo de suspenso, Estudiantes encontró respuestas en el cierre y terminó quedándose con la victoria.

En cuanto a las actuaciones individuales, Bautista Todone aportó 15 puntos para el CAE, seguido por Beltrán González Medus con 14 y Facundo Schunk con 12. En Olimpia, Nicolás Sartori se destacó con 24 unidades, mientras que Hugo Cuello sumó 16.

 

Recreativo también cumplió

En otro de los encuentros de la fecha, Recreativo superó sin problemas a Echagüe por 90 a 69 y dio otro paso firme en el campeonato, señala Paraná Deportes. El equipo local dominó desde el inicio y se fue al descanso largo con una diferencia de 50 a 30, que resultó decisiva.

Con la ventaja asegurada, Recreativo se dedicó a controlar el desarrollo y nunca dejó que su rival se acercara. Las figuras del partido fueron Santiago Pérez, con 21 puntos, Valentino Salamone con 14 y Juan Berta con 11. En Echagüe, Julián Caminos sobresalió con 30 unidades.

 

Resultados y posiciones

Resultados 4ª fecha

Recreativo 90 – Echagüe 69

Estudiantes 80 – Olimpia 76

 

Programación

Miércoles 3/09 – 21:30: Rowing vs. Quique | Paracao vs. Unión | Talleres vs. Sionista

Jueves 4/09: San Martín vs. Patronato

Libre: Ciclista

Tabla de posiciones

Estudiantes 8 pts

Olimpia 7 pts

Recreativo 6 pts

Sionista, Echagüe y Unión 5 pts

Paracao y Rowing 4 pts

Talleres, Quique, Ciclista y Patronato 3 pts

San Martín 2 pts

Temas:

APB Estudiantes Recreativo Básquet
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso