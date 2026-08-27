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Sociedad Importantes pérdidas en un establecimiento avícola

Voraz incendio en galpón con 40 mil pollos ocasionó pérdidas en establecimiento avícola de Colón

Un voraz incendio en un galpón con 40 mil pollos se registró en un establecimiento avícola de Colonia Vázquez, departamento Colón. Bomberos de Villa Elisa combatieron las llamas y la Fiscalía ordenó peritajes para establecer las causas.

27 de Agosto de 2026
Incendio en un galpón con 40 mil pollos.
Incendio en un galpón con 40 mil pollos. Foto: (PER).

Un voraz incendio en un galpón con 40 mil pollos se registró en un establecimiento avícola de Colonia Vázquez, departamento Colón. Bomberos de Villa Elisa combatieron las llamas y la Fiscalía ordenó peritajes para establecer las causas.

Un voraz incendio en un galpón con 40 mil pollos provocó importantes pérdidas este jueves por la tarde en un establecimiento avícola ubicado en la zona rural de Colonia Vázquez, departamento Colón. Bomberos Voluntarios de Villa Elisa desplegaron un intenso operativo para controlar las llamas.

 

El siniestro se produjo en una estructura hermética situada dentro de un predio sobre calle Pública, en cercanías de las instalaciones del Club Colonia Vázquez. La emergencia fue advertida mediante un llamado que alertó sobre la presencia de fuego.

 

Personal de la Comisaría de Villa Elisa acudió al establecimiento y constató que las llamas afectaban el interior de uno de los galpones. Los efectivos coordinaron tareas con los bomberos, quienes concentraron sus esfuerzos en contener el incendio y evitar que avanzara hacia otros sectores.

 

Investigan cómo se inició el incendio

 

Debido a la magnitud del siniestro, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la fiscal Noelia Batto. La funcionaria dispuso iniciar actuaciones preliminares para determinar las circunstancias en las que comenzó el fuego.

 

Además, ordenó la participación de personal de la División Policía Científica para realizar las tareas correspondientes en el establecimiento afectado.

 

También fue convocado un perito especializado en incendios, dependiente de la Jefatura Departamental Uruguay, quien debía efectuar las pericias técnicas destinadas a establecer el origen y las causas del siniestro. Las pérdidas ocasionadas por el fuego fueron importantes.

Temas:

Incendio departamento Colón zona rural
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