Amor, violencia y tragedia: quién era la mujer asesinada por el policía que luego se atrincheró y se quitó la vida.

Marcela Fabiana Heredia tenía 46 años y una historia de vida marcada por los vínculos dolorosos. Durante más de tres años mantuvo una relación intermitente con Anabel Viviana Florentín (35), que, según su familia, estuvo plagada de violencia emocional, celos y episodios que dejaron secuelas.

"Esta relación con idas y vueltas la puso muy mal. Ella estaba muy enamorada, pero ella (por Anabel) la usaba. La dejaba, volvía con su marido y así. A raíz de esto mi hermana trató de suicidarse hace algunos meses. Lo hemos hablado como familia", contó Claudia Heredia, hermana de la víctima.

Marcela vivía en Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. Era la menor de cuatro hermanas y, según Claudia, “la preferida”. Se desempeñaba como trabajadora de seguridad en eventos, boliches y recitales, y en el último tiempo también trabajaba en el gimnasio “Imperio”, ubicado en Roque Sáenz Peña al 2200, en Moreno.

El crimen y un vínculo marcado por la violencia

Ese gimnasio, propiedad de su pareja, fue el escenario del femicidio. Allí, el martes por la tarde, Gabriel Fernando Danielo (39), policía de la Ciudad y exmarido de Florentín, ejecutó a Marcela de al menos un disparo en la cabeza antes de atrincherarse y quitarse la vida.

La familia de Marcela asegura que la relación entre ella y Anabel fue “tóxica” y signada por los celos y la manipulación emocional. “Si mi hermana trataba de tener otra relación, ella la hostigaba, la buscaba. Mi hermana siempre volvía con ella y después venía llorando a mi casa. Era muy reservada, pero cuando ya estaba muy mal venía a contarme", detalló Claudia.

La gravedad de la situación se evidenció hace algunos meses, cuando Marcela intentó quitarse la vida. Su familia logró contenerla, pero luego volvió a vincularse con Florentín. “Y pasó el desenlace que no imaginamos”, lamentó Claudia.

Amenazas, manipulación y celos

Durante uno de los tantos conflictos de pareja, Florentín le arrojó una llave en la cabeza a Marcela. “Mi hermana trataba de zafar de esas situaciones, pero el amor pudo más. Y en ese punto la puedo entender, aunque lamentablemente era una relación tóxica que desencadenó de la peor manera. Yo creo que al estar enamorada uno quiere creer en la otra persona, por más que le haya fallado una y otra vez", explicó su hermana.

La familia también afirma que Florentín mantenía otras relaciones sentimentales e incluso regresaba a convivir con Danielo. Pese a todo, Marcela la aceptaba. “La toleraba porque la amaba profundamente”, aseguran.

"Su marido (por Danielo) también sabía de esto, era muy loco. Yo no sé cómo era el trato entre ellos porque tenían un gimnasio juntos. A mi hermana, un par de veces (el policía) la había amenazado, pero ella lo tomó así, livianamente", añadió Claudia.

La denuncia que desencadenó la tragedia

La tensión escaló esta semana, cuando Danielo agredió físicamente a Florentín y le fracturó el tabique. Ante la gravedad del hecho, Marcela acompañó a su pareja a hacer la denuncia. La Justicia ordenó una restricción de acercamiento, y se le advirtió al agresor que sería desarmado por su situación judicial.

Esa misma tarde, Danielo habría sido alertado sobre la denuncia y, antes de presentarse a trabajar, fue hasta el gimnasio. Allí cometió el femicidio, se atrincheró y luego se suicidó.

“Lo poco que yo puedo saber es que mi hermana iba y venía. Nosotros le decíamos que no estaba bien”, declaró Miriam Heredia, otra de las hermanas de Marcela, que vive en Córdoba y no cuenta con los recursos para viajar a Buenos Aires.

Dolor familiar y despedida pendiente

"Mi mamá está destruida, yo quisiera, no solo ver a mi hermana, pero estar ahí ayudando en esta situación. Mi hermana era una chica homosexual, una persona que se ve que la amaba a ella. A mí no me gusta, nadie es quien para juzgar a nadie ni matar a nadie. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, mi hermana no tenía porqué morir así", dijo Miriam en diálogo con A24, visiblemente afectada.

También agregó: "Mi hermana luchaba por un amor que no era... Esta mujer (por Florentín) jugaba a varias puntas. No voy a justificar a este hombre, pero no debemos jugar con los sentimientos ajenos. Así como usaba a mi hermana para pedirle dinero hacía con este hombre."

Tras lo ocurrido, se organizó una colecta solidaria a través de redes sociales para que Miriam pueda viajar desde Córdoba y acompañar a su familia. La autopsia al cuerpo de Marcela estaba prevista para este miércoles, y se espera que entre jueves y viernes puedan despedir sus restos. (Clarín)