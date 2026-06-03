Villa Urquiza homenajeó a Leonardo Morales tras la histórica consagración con Belgrano

Villa Urquiza dejó por unas horas su habitual tranquilidad para transformarse en el escenario de una celebración muy especial. El pueblo entrerriano recibió este martes a Leonardo Morales, flamante campeón del Torneo Apertura 2026 con Belgrano de Córdoba, en una jornada marcada por la emoción, los abrazos y el reconocimiento de toda una comunidad.

El defensor, una de las figuras de la histórica final ante River Plate, regresó a la localidad donde creció y fue recibido por vecinos, familiares, amigos y fanáticos que siguieron de cerca la campaña del conjunto cordobés.

Las calles se llenaron de aplausos, banderas y muestras de cariño para el futbolista entrerriano, que volvió a su tierra después de alcanzar el momento más importante de su carrera profesional.

El pueblo celebró a uno de los suyos

La llegada de Leonardo Morales generó una gran convocatoria en Villa Urquiza. Personas de distintas generaciones se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y agradecerle por representar al pueblo en el fútbol argentino.

La consagración de Belgrano tuvo un sabor especial para los vecinos, sobre todo por el protagonismo que tuvo el defensor durante la final. Morales marcó un gol clave y además realizó una salvada decisiva en los minutos finales del partido.

Sin embargo, más allá del logro deportivo, el momento estuvo atravesado por el fuerte vínculo del futbolista con su lugar de origen.

“Estoy muy agradecido y feliz por el recibimiento en mi pueblo y por el campeonato logrado con Belgrano”, expresó el jugador ante quienes participaron del homenaje.

Visiblemente emocionado, reconoció además que todavía continúa asimilando todo lo vivido durante los últimos días.

Morales fue una de las figuras de la final ante River.

“Acá están mis raíces”

Durante la recepción, Leonardo Morales se tomó tiempo para conversar con vecinos, reencontrarse con amigos de la infancia y agradecer el afecto recibido.

“Disfruto volver a mi pueblo y compartir con los míos. Acá están mis raíces y la gente que siempre me acompañó”, señaló el defensor en diálogo con Diario Uno.

La escena dejó imágenes cargadas de simbolismo: el campeón recorriendo las calles donde comenzó a soñar con jugar al fútbol profesional, rodeado por quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos.

Para muchos vecinos de Villa Urquiza, ver a uno de los suyos levantar un título de Primera División representa un motivo de enorme orgullo y también una inspiración para las nuevas generaciones del pueblo.

El orgullo de su familia

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo como protagonista a Norma, la madre del futbolista, quien esperaba su llegada con enorme emoción.

“El orgullo que sentimos es inmenso. Y también una alegría porque el pueblo quiso recibirlo como se merece”, expresó a Diario Uno.

Además, destacó que, pese al crecimiento profesional y a la exposición que implica jugar en la elite del fútbol argentino, Leonardo Morales mantiene intacta la humildad que lo caracteriza desde chico.

“Llega a Villa Urquiza y sale a saludar a todos. Siempre se reúne con sus amigos de la escuela y de la infancia”, contó.