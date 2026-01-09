Viernes con alerta por tormentas: cómo estará el tiempo el fin de semana

Un sistema de baja presión genera lluvias intensas y tormentas en Entre Ríos, con alertas amarilla y naranja del SMN. Se esperan precipitaciones abundantes este viernes y una mejora gradual hacia el fin de semana, con ascenso de temperaturas.
Un jueves lluvioso y con alertas por tormentas se registró en Entre Ríos como consecuencia del avance de un centro de baja presión o ciclogénesis que se desplaza desde el oeste hacia el centro del país. El fenómeno provoca lluvias de variada intensidad y un moderado descenso de la temperatura en amplias regiones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzaron en Entre Ríos durante la tarde de este jueves, alrededor de las 18:30, y se espera que continúen durante el viernes, con posibilidad de extenderse hasta el sábado. Para este viernes se prevén temperaturas máximas cercanas a los 26 grados y mínimas de 20, con alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.
Cabe destacar que el desplazamiento de un centro de baja presión está generando tormentas y chaparrones que irán ganando intensidad sobre el Litoral y el este del área pampeana. Además, el cambio de viento al sector este y sudeste provocará un descenso térmico en la región central del país.
Las precipitaciones más significativas se desarrollarán en sectores del Litoral, el norte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con chaparrones intensos y tormentas aisladas. En ese contexto, el SMN emitió alertas de distinto nivel para Entre Ríos.
Alertas
Para la madrugada del viernes, las localidades de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que durante la mañana del viernes el nivel pasará a naranja. En tanto, los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay mantienen alerta naranja desde la madrugada y se espera que se extienda hasta la tarde del viernes.
Por su parte, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria permanecen bajo alerta amarilla durante toda la jornada del viernes.
Respecto al nivel naranja, el SMN explicó que se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. El informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además, el organismo advierte sobre “abundante caída de agua en cortos períodos”, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
En las zonas bajo alerta amarilla, el aviso señala tormentas fuertes con acumulados de lluvia entre 40 y 70 milímetros, también con posibilidad de superarse en forma localizada.
Cómo estará el fin de semana
El pronóstico anticipa una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, aunque inicialmente persistirán algunas lluvias en la franja este del país. Las temperaturas comenzarán a ascender gradualmente desde el sábado.
En Entre Ríos, para el sábado se prevé la posibilidad de lluvias hasta la tarde, con una mejora progresiva hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura máxima no superará los 26 grados.
Recién el domingo se espera una mejora más definida: el cielo se presentará mayormente despejado, con condiciones más estables y un ambiente más cálido. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 grados y una máxima cercana a los 32, con cielo parcialmente nublado.