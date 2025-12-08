Valle María lanzó la temporada de verano: los precios del balneario camping y del complejo de piletas

REDACCIÓN ELONCE
En la localidad del departamento Diamante quedó habilitada la playa, el camping y el complejo de piletas. Desde el municipio, dieron a conocer los precios de la temporada 2025/2026. El detalle de los precios.
El balneario de Valle María, convoca cada año a visitantes de diferentes lugares por su ambiente familiar y que permite disfrutar de la naturaleza que rodea al río Paraná. El lugar es apreciado por lo intacto de su entorno y la gran dimensión de la barranca que congrega la atracción de quienes visitan la localidad del departamento Diamante.
La Municipalidad de Valle María dejó inaugurada la temporada de verano 2025/2026 y quedaron habilitados el Complejo Balneario Camping y el Complejo Municipal de Piletas, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del agua, el descanso y las actividades al aire libre.
Al mismo tiempo, informaron que a partir de este viernes entraron en vigencia las tarifas correspondientes a la temporada 25/26 en el Complejo Balneario Camping y al Complejo Municipal de Piletas.
Las tarifas serán exhibidas en los accesos a cada complejo y estarán disponibles también en los canales oficiales de comunicación del municipio.
Complejo Balneario Camping
Valle María cuenta con un Balneario y Camping Municipal que es la atracción de toda la zona. Se encuentra en un lugar privilegiado del río Paraná, las hectáreas comprendidas muestran las características del pre-Delta.
Los que optan por acampar, cuentan con los servicios que todo visitante necesita: sanitarios, asadores, luz eléctrica, duchas de agua caliente, guardavidas, proveeduría y comedor.
En un predio definido, que está ubicado en el sector sur del complejo, los acampantes disfrutan del paisaje natural y del descanso que proporciona este sector, alejado de la actividad que durante el día se desarrolla en el sector de la playa, lo que permite un descanso placentero.
El predio cuenta con cabañas estilo alpino equipado con el confort necesario para aquellas personas que deseen disfrutar de la playa y el rio prescindiendo del camping.
El número para consultas vía WhatsApp sobre el Balneario-Camping es: 343 467 5096.
Playa y quinchos
El sector de la playa impresiona visualmente por sus dimensiones y por la amplia cantidad de arena de la que dispone el veraneante para desarrollar actividades relacionadas con el río. Es un sector al que asiste la familia, que habitualmente se traslada desde ciudades para pasar el día completo en el complejo, por las comodidades que brinda.
En el sector central del predio se ubica la playa y los quinchos, que se encuentran a metros del río, brindando un pintoresco paisaje.
Pesca
Los fines de semana, debido a la gran afluencia de visitantes, es aconsejable ir por la mañana para reservar un lugar adecuado para poder utilizar un asador con la familia o amigos.
En el sector norte del complejo se ubica la rampa de bajada de lanchas y de pesca. Al igual que en el caso de los acampantes, este lugar está claramente definido, de manera de no interferir con las demás actividades que se pueden desarrollar en el predio.
Complejo Municipal de Piletas
El complejo municipal cuenta con tres piletas: una para adultos, una para niños y una para bebés. Hay tobogán acuático y el servicio de guardavidas. En el complejo hay zona de parque con sombrillas y proveeduría.
El complejo cuenta con sanitarios con vestuarios. Está abierto de 14 a 20 de lunes a viernes; y de 13.30 a 20 los días sábados, domingos y feriados.