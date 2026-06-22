Una persona sufrió quemaduras tras el incendio de una vivienda

Un incendio se desató en horas de la noche del domingo en una vivienda de la ciudad de Gualeguaychú y una persona resultó herida.
Una persona fue trasladada a la Guardia Médica del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú con quemaduras tras un incendio en su vivienda de General Paz y Doello Jurado.
Alertados por los vecinos ante las llamas, el cuerpo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú acudió rápidamente al lugar con dos autobombas para prestar apoyo en las tareas de extinción y enfriamiento del inmueble.
La vivienda estaba habitada por una sola persona, quien se encontraba en el interior al momento de iniciarse el fuego.
Como consecuencia del siniestro, debió ser trasladada de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Centenario. Fuentes en el lugar indicaron que la persona presentaba quemaduras de diversa consideración en el cuerpo.
Además de las dos dotaciones de bomberos y el personal de salud, en el lugar trabajó una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para realizar el corte preventivo del suministro en la zona, y personal policial para ordenar el tránsito. (R2820)