 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Gualeguaychú

Una persona sufrió quemaduras tras el incendio de una vivienda

Un incendio se desató en horas de la noche del domingo en una vivienda de la ciudad de Gualeguaychú y una persona resultó herida.

22 de Junio de 2026
Una persona sufrió quemaduras tras el incendio de una vivienda
Una persona sufrió quemaduras tras el incendio de una vivienda

Un incendio se desató en horas de la noche del domingo en una vivienda de la ciudad de Gualeguaychú y una persona resultó herida.

Una persona fue trasladada a la Guardia Médica del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú con quemaduras tras un incendio en su vivienda de General Paz y Doello Jurado.

 

Alertados por los vecinos ante las llamas, el cuerpo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú acudió rápidamente al lugar con dos autobombas para prestar apoyo en las tareas de extinción y enfriamiento del inmueble.

La vivienda estaba habitada por una sola persona, quien se encontraba en el interior al momento de iniciarse el fuego.

 

Como consecuencia del siniestro, debió ser trasladada de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Centenario. Fuentes en el lugar indicaron que la persona presentaba quemaduras de diversa consideración en el cuerpo.

Además de las dos dotaciones de bomberos y el personal de salud, en el lugar trabajó una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para realizar el corte preventivo del suministro en la zona, y personal policial para ordenar el tránsito. (R2820)

Temas:

Incendio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso