Una mujer denunció trabas para cobrar la jubilación de su madre postrada

Gladys Figueroa, vecina de Senillosa (Neuquén), denunció las dificultades que enfrenta para cobrar la jubilación de su madre, postrada desde 2020. La mujer explicó que, tras extraviar las tarjetas bancarias con las que percibía el haber, inició un recorrido entre el Banco Provincia del Neuquén (BPN), ANSES, PAMI y juzgados, que la dejó sin respuestas y emocionalmente agotada.
“Soy la única habilitada para realizar trámites por mi mamá. Mis hermanos no pueden reemplazarme y eso me deja sola frente a todos estos organismos”, señaló.
El problema comenzó cuando en el BPN le informaron que la carta poder solo le permitía cobrar por ventanilla, pero no gestionar nuevos plásticos. En ANSES le solicitaron certificar la firma en la comisaría, trámite que finalmente debió concretar con la jueza de Paz, quien se trasladó al domicilio para validar la documentación.
Pese a cumplir con esos pasos, volvió a encontrar obstáculos: le exigieron presentar un servicio a nombre de su madre, pese a que en la chacra donde viven no cuentan con red de gas. Como alternativa, debió tramitar una constancia de filiación en PAMI, trámite que la derivó a Plottier. Con ese documento, finalmente pudo avanzar en ANSES, pero nuevamente recibió un rechazo en el banco.
“Me dijeron que si quería tarjetas debía contratar un escribano. Mi mamá cobra menos de 850 mil pesos, ¿cómo pago un escribano? Ya había pasado por un proceso de certificación con la jueza, ¿qué más necesitaban?”, cuestionó.
La situación llegó al extremo de que en la sucursal bancaria le advirtieron que llamarían a la Policía si insistía con el trámite. “Salí destruida, llorando, como si estuviera haciendo algo malo. Me hicieron sentir que debía arriesgar la vida de mi mamá para que el banco la vea”, expresó.
Ante la falta de alternativas, la mujer llegó a plantear trasladar a su madre en un carro. “El hospital me dijo que no me da ambulancia para eso. ¿Cómo la llevo sin poner en riesgo su vida? Es una locura que me arrinconen así”, denunció.
Figueroa advirtió que el sistema deja sin opciones a los adultos mayores que no pueden trasladarse. “Hoy todo es digital, pero a mí me obligan a llevar a mi mamá en camilla. El jubilado sano puede ir, pero el postrado queda atrapado en un sistema que no contempla su realidad”, lamentó.
Finalmente, pidió al BPN que cree mecanismos de verificación domiciliaria para estos casos: “No se trata de comodidad, sino de dignidad”. También expresó su temor por el futuro: “Si me pasa algo, nadie más puede hacer los trámites. No puede ser que miles de jubilados queden a merced de un sistema sin respuestas”. (con información de La Mañana de Neuquén)