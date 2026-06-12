Una mujer denunció a una niñera tras descubrir presuntas agresiones a través de cámaras

Una madre aseguró haber detectado episodios de violencia contra una de sus hijas al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y la Justicia investiga el caso.
Una mujer denunció a la niñera que cuidaba a sus hijos luego de descubrir, a través de las cámaras de seguridad de su vivienda, presuntas agresiones contra una de las menores. El hecho ocurrió en la ciudad cordobesa de Jesús María y ya es investigado por la Justicia tras la difusión de las imágenes.
La denuncia fue realizada por Yanina Vukasovich, quien afirmó haber advertido la situación al revisar las grabaciones registradas dentro de su hogar mientras se encontraba trabajando. Según relató, el episodio ocurrió el 1 de junio, cuando sus hijos permanecían bajo el cuidado de la mujer contratada para asistirlos.
Las imágenes muestran una secuencia en la que la cuidadora golpea la mano de una de las niñas y luego le propina una cachetada durante el horario del almuerzo.
❌Una mama denunció por redes a la niñera que le pegó a su hija. En las imágenes se observa a dos niños pequeños comiendo cuando la cuidadora, le pega primero en la mano a la nena y luego le da una cachetada. El hecho ocurrió en Jesús María durante los primeros días de junio. pic.twitter.com/CnhWPYUapl— Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) June 11, 2026
La denuncia de la madre
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, la niñera había trabajado durante aproximadamente cuatro meses para la familia y existía una relación de confianza previa entre ambas partes.
La madre explicó que el hallazgo de las grabaciones le provocó una profunda conmoción, ya que nunca había sospechado que pudieran ocurrir situaciones de ese tipo dentro de su hogar.
A través de sus redes sociales, decidió hacer público el caso con el objetivo de alertar a otras familias sobre la importancia de supervisar el cuidado de los menores y prestar atención a posibles señales de maltrato.
Además, la denuncia fue presentada ante las autoridades competentes y quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades de la persona denunciada.