 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Córdoba

Una mujer denunció a una niñera tras descubrir presuntas agresiones a través de cámaras

Una madre aseguró haber detectado episodios de violencia contra una de sus hijas al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y la Justicia investiga el caso.

12 de Junio de 2026
Denunció a una niñera tras descubrir las agresiones
Denunció a una niñera tras descubrir las agresiones

Una madre aseguró haber detectado episodios de violencia contra una de sus hijas al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y la Justicia investiga el caso.

Una mujer denunció a la niñera que cuidaba a sus hijos luego de descubrir, a través de las cámaras de seguridad de su vivienda, presuntas agresiones contra una de las menores. El hecho ocurrió en la ciudad cordobesa de Jesús María y ya es investigado por la Justicia tras la difusión de las imágenes.

 

La denuncia fue realizada por Yanina Vukasovich, quien afirmó haber advertido la situación al revisar las grabaciones registradas dentro de su hogar mientras se encontraba trabajando. Según relató, el episodio ocurrió el 1 de junio, cuando sus hijos permanecían bajo el cuidado de la mujer contratada para asistirlos.

 

Las imágenes muestran una secuencia en la que la cuidadora golpea la mano de una de las niñas y luego le propina una cachetada durante el horario del almuerzo.

La denuncia de la madre

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, la niñera había trabajado durante aproximadamente cuatro meses para la familia y existía una relación de confianza previa entre ambas partes.

 

La madre explicó que el hallazgo de las grabaciones le provocó una profunda conmoción, ya que nunca había sospechado que pudieran ocurrir situaciones de ese tipo dentro de su hogar.

 

A través de sus redes sociales, decidió hacer público el caso con el objetivo de alertar a otras familias sobre la importancia de supervisar el cuidado de los menores y prestar atención a posibles señales de maltrato.

 

Además, la denuncia fue presentada ante las autoridades competentes y quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades de la persona denunciada.

Temas:

niñera maltrato infantil Córdoba denuncia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso