Una familia realiza un bingo para cubrir la cirugía de un joven paranaense que sufrió un accidente

REDACCIÓN ELONCE
La actividad será el 12 de abril a las 15:00 en el Club Peñarol. Tomás Sánchez tiene 25 años y cayó de su moto tras intentar esquivar un pozo en el barrio CGT. Debe someterse a una intervención quirúrgica para reconstruir la parte ósea del tobillo, procedimiento que cuesta 6 millones de pesos.
La familia de Tomás Sánchez, un joven paranaense de 25 años que sufrió un accidente en moto, lanzó un mate bingo para recaudar fondos y solventar los gastos de la cirugía a la que debe someterse. La iniciativa será el 12 de abril a las 15:00 en el Club Peñarol y es acompañada por la Comisión Vecinal Casiano Calderón.
La mamá del joven, Sandra Vergara, explicó que su hijo se accidentó cuando intentó esquivar un pozo. “La moto corrió, mi hijo se cayó, se golpeó la cara y tuvo luxo fractura expuesta de tibia y peroné, además de pérdida de parte ósea en el tobillo”, señaló. Además, indicó que afortunadamente el joven usaba casco, por lo que el accidente no tuvo consecuencias mayores.
Por ese motivo, el joven debe someterse a una reconstrucción del tobillo y “en Paraná solo hay dos especialistas de pie”, indicó la madre. “Tuvimos que ir obligados a la parte privada. La cirugía sale 6 millones de pesos. Estamos haciendo este bingo y recibiendo colaboraciones de toda la gente, regalos para este sortear ese día del bingo”, agregó.
Asimismo, convocó a los locales y tiendas a colaborar con regalos, budines o cosas dulces.
Para el mate bingo se venden las entradas anticipadas. Para adquirirlas el público puede contactarse con Sandra Sanz en Facebook y Sandraa327 en Instagram o al 3435007725.
La mujer contó que el Club Peñarol sede el espacio para la actividad pero deben alquilar las sillas y los tablones, que cuesta $84.000.
“La gente es muy solidaria y lo ha demostrado hasta ahora”, subrayó la madre del joven.
La vicepresidente de la comisión vecinal, Mariana Espinosa, solicitó una pronta solución para el pozo en inmediaciones de Casiano Calderón y coronel Domínguez, en el ingreso al barrio CGT, donde ocurrió el accidente. “En enero de 2025 nos arreglaron la calle pero ahora hay dos pozos”, explicó.
Asimismo, adelantó que presentarán una nota ante las autoridades del IAPV para exigir la reparación de las calles.