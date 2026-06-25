Una beba nació el día del cumpleaños de Messi y sus padres la llamaron Messia

Una pareja de Mar del Plata decidió homenajear a Lionel Messi de una manera singular: su primera hija nació el 24 de junio, justo el día en que el capitán de la Selección Argentina cumplió 39 años, y fue inscripta con el nombre de Ainhoa Messia Aguilar.
Una pareja de Mar del Plata decidió homenajear a Lionel Messi de una manera singular: su primera hija nació el 24 de junio, justo el día en que el capitán de la Selección Argentina cumplió 39 años, y fue inscripta con el nombre de Ainhoa Messia Aguilar.
La beba nació a las 17:35 en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y pesó 3,125 kilogramos. Según relató su padre, Elías, el parto estaba previsto para la semana anterior, pero se demoró hasta coincidir con el cumpleaños del futbolista rosarino.
El hombre, fanático de Messi y jugador de fútbol desde niño, propuso modificar el nombre elegido cuando advirtió la coincidencia de la fecha. “Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras de habitación comenzaron a decir que sí”, contó.
La madre de la niña, Brisa, señaló que la propuesta le resultó extraña en un primer momento, aunque luego ambos buscaron información sobre el nombre y resolvieron incorporarlo.
Es que el nombre "Messia" tiene una profunda connotación religiosa y etimológica. Su origen se remonta al hebreo "Mashiach", que significa "ungido". Esta palabra se refiere a una persona que ha sido consagrada o apartada para un propósito especial, a menudo un rey o un líder espiritual.
La familia espera ahora que la historia llegue al propio Messi porque la elección se dio en medio de un nuevo cumpleaños del capitán argentino y durante la disputa del Mundial 2026, contexto que volvió a poner al futbolista entre las principales referencias del deporte nacional.
El seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni ya superó esta primera etapa y está en los 16avos, mientras se encuentra a la espera de que se sepa cuál va a ser su rival. Eso se va a definir en los partidos del viernes 26 desde las 16 horas con el equipo que resulte segundo en el Grupo H entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.