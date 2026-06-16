Un nuevo fármaco logró duplicar la supervivencia en cáncer de páncreas

El fármaco experimental daraxonrasib duplicó la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico y redujo 60% el riesgo de muerte frente a quimioterapia.
El fármaco experimental daraxonrasib mostró resultados que podrían marcar un punto de inflexión en el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico, una de las enfermedades oncológicas más agresivas y con menor tasa de supervivencia. Los datos fueron presentados durante la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), realizada en Chicago, y generaron entusiasmo entre especialistas de todo el mundo.
Según los resultados del estudio, el medicamento oral consiguió duplicar la mediana de supervivencia de los pacientes en comparación con la quimioterapia estándar. Mientras quienes recibieron tratamientos convencionales alcanzaron una supervivencia promedio de 6,7 meses, aquellos tratados con daraxonrasib llegaron a 13,2 meses.
Además, el nuevo tratamiento redujo en un 60% el riesgo de muerte y mostró una disminución significativa en la progresión de la enfermedad.
Un estudio internacional con 500 pacientes
El ensayo clínico de fase III incluyó a 500 pacientes previamente tratados y se desarrolló en 60 centros médicos distribuidos en seis países. De ellos, 248 recibieron daraxonrasib, mientras que los otros 252 continuaron con la quimioterapia seleccionada por sus médicos.
Los investigadores analizaron distintos parámetros, entre ellos la supervivencia global, el tiempo sin progresión del cáncer y la reducción objetiva del tamaño de los tumores. Los resultados mostraron ventajas claras para quienes recibieron el nuevo medicamento.
El tiempo libre de progresión de la enfermedad alcanzó los 7,2 meses entre los pacientes tratados con daraxonrasib, el doble de los 3,6 meses observados en quienes recibieron quimioterapia convencional. Además, el índice de respuesta tumoral fue del 33%, frente al 11% registrado en el grupo de control.
Cómo actúa el medicamento
Más del 90% de los casos de cáncer de páncreas metastásico presenta alteraciones en el gen KRAS, una mutación que favorece el crecimiento descontrolado de células cancerosas. Durante décadas, este mecanismo fue considerado uno de los mayores desafíos para la oncología moderna.
Daraxonrasib, también conocido como RMC-6236, fue diseñado para bloquear simultáneamente varios subtipos de la vía RAS, responsable del desarrollo de numerosos tumores. Su acción interrumpe las señales que impulsan el crecimiento del cáncer, lo que permite ralentizar la enfermedad y reducir el tamaño de los tumores.
El reconocido cardiólogo y divulgador científico Eric Topol destacó los resultados obtenidos y afirmó: “El reciente e impresionante éxito del fármaco daraxonrasib contra el cáncer de páncreas podría presagiar una serie de victorias mucho más amplias”.
Menos efectos adversos y mejores perspectivas
Los investigadores también observaron beneficios en la calidad de vida de los pacientes. Quienes recibieron el nuevo tratamiento registraron una progresión más lenta del dolor y menos efectos adversos que aquellos sometidos a quimioterapia.
Entre los efectos secundarios más frecuentes se detectaron erupciones cutáneas, diarrea, náuseas, vómitos y úlceras bucales, aunque los especialistas señalaron que pudieron ser controlados mediante seguimiento clínico y tratamientos de apoyo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ya otorgó a daraxonrasib la designación de “terapia innovadora”, una categoría que permite acelerar su proceso de evaluación regulatoria. Mientras tanto, continúan los estudios para analizar su eficacia en otros tipos de cáncer asociados a mutaciones RAS, como los tumores colorrectales y de pulmón.