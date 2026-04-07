Un hombre murió mientras jugaba un partido de pádel

De acuerdo a un testimonio, el hombre de 46 años se descompensó repentinamente tras finalizar el partido, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia médica.
Un hombre de 46 años, identificado como Federico Gerardo Alegre, ingresó sin signos vitales al Hospital Madariaga de Posadas, Misiones, luego de descompensarse mientras practicaba pádel en un complejo deportivo ubicado sobre las avenidas Blas Parera y Francisco de Haro. El deceso fue constatado por el médico de turno tras su arribo en ambulancia.
El hecho se registró cuando Alegre se encontraba disputando un partido de pádel. De acuerdo al testimonio de un hombre de 57 años que se hallaba en el lugar, tras finalizar el primer encuentro el jugador se descompensó repentinamente, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia médica.
En el caso intervino personal de la Comisaría Cuarta, en colaboración con la Seccional Tercera, dándose intervención a la dependencia jurisdiccional correspondiente.
Asimismo, por disposición judicial se solicitó la realización de la correspondiente autopsia médico legal a fin de establecer fehacientemente las causas del deceso.
Demoras en la asistencia
Un testigo denunció demoras en la asistencia, falta de equipamiento médico y ausencia de protocolos en el predio, mientras la Justicia investiga si el lugar estaba habilitado para su funcionamiento.
Según detalló, el episodio ocurrió durante la noche del viernes, cuando un grupo de jugadores disputaba partidos en dos canchas del complejo. Tras finalizar uno de los encuentros, la víctima se dirigió hacia un pasillo y comenzó a manifestar signos de malestar antes de desplomarse de manera repentina.
“El muchacho había terminado de jugar, salió al pasillo y empezó con un cuadro fulminante. Gritó y quedó totalmente duro”, describió el testigo. La situación generó una reacción inmediata del resto de los presentes, que abandonaron las canchas para asistirlo.
De acuerdo con su relato, dos de los jugadores iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que permitió que la víctima mostrara signos de recuperación momentánea. “Después de un minuto o un poco más, reaccionó, abrió los ojos y empezó a respirar de vuelta”, señaló.
Sin embargo, el testimonio también expone demoras en la llegada del servicio de emergencias privado. Siempre según esta versión, pasaron varios minutos hasta que pudieron comunicarse con el prestador, ya que en el lugar no habría información visible ni personal capacitado para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.
Además, el testigo sostuvo que al momento del hecho no se encontraba el responsable adulto del complejo, quedando el lugar a cargo de menores de edad. En ese contexto, indicó que el predio no estaría habilitado, un aspecto del que aún no se tiene información certera.
Uno de los puntos más críticos del relato está vinculado al traslado de la víctima. Según describió, el vehículo que llegó al lugar no contaba con equipamiento médico adecuado. “No era una ambulancia equipada, no tenía desfibrilador ni elementos para una emergencia de este tipo”, afirmó. También cuestionó la capacitación del personal que acudió: “Era un chofer, no tenía conocimientos de enfermería. Sabía menos que los que estábamos ahí intentando ayudar”.
El testigo agregó que, durante el traslado hacia el hospital, no se habrían continuado las maniobras de RCP, pese a la gravedad del cuadro. “Esos minutos son clave. Cada minuto cuenta cuando una persona está en paro”, remarcó.
Siempre según su relato, el traslado completo desde el momento de la descompensación hasta el ingreso al hospital habría demandado entre 35 y 40 minutos. En un primer momento, señaló, desde el lugar se informó que el hombre había ingresado con vida y que estaba siendo asistido.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa versión habría cambiado. “Después nos dijeron que había ingresado sin signos vitales y que intentaron reanimarlo”, sostuvo el testigo, quien además aseguró que la víctima habría fallecido durante el traslado.
También relató que un familiar —un primo— llegó al hospital tiempo después y quedó a cargo de la situación, mientras los presentes aguardaban información oficial.
El jugador manifestó además una fuerte crítica hacia el servicio de emergencias privado que intervino, al considerar que la falta de equipamiento y de personal capacitado pudo haber influido en el desenlace.
“Cada minuto cuenta en estos casos. Si no hay respuesta rápida y adecuada, las chances se reducen muchísimo”, expresó, en medio de un relato atravesado por la impotencia y la conmoción.
Finalmente, indicó que, según lo que luego pudieron reconstruir, la víctima habría fallecido durante el traslado, aunque inicialmente se informó que había ingresado con vida al hospital.