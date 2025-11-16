 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Tras el temporal, Enersa continuó los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en Entre Ríos

Durante la tarde/noche de este domingo, continúan los trabajos de reposición del servicio eléctrico en distintas zonas afectadas por el temporal que ingresó entre la noche del sábado y la madrugada de hoy.

16 de Noviembre de 2025
Enersa informó el estado de los trabajos por departamentos.
Enersa informó el estado de los trabajos por departamentos. Foto: Enersa.

Las cuadrillas siguen trabajando en áreas urbanas y rurales donde persisten daños por caídas de árboles, postes y anegamientos.

 

Las localidades de Gualeguay y Larroque tienen su servicio urbano normalizado, mientras que en sectores rurales persisten reclamos vinculados al mal estado de los caminos. En Ibicuy queda pendiente una intervención en una línea de media tensión que se llevará adelante mañana con apoyo de personal de Gualeguay. La zona de Paranacito, que abarca parajes cercanos al río y sectores bajos, mantiene solicitudes en curso. En áreas rurales de Ceibas continúan las tareas por postes caídos y daños asociados al viento.

 

En San Salvador, no se registran afectaciones en el suministro. Solo se reportan lluvias y viento sin impacto sobre el servicio.

 

Las ciudades de Chajarí, Federación, Feliciano y Los Charrúas operan con normalidad. En Federal, continúan los trabajos en parajes rurales donde el temporal generó incidencias puntuales.

 

Las localidades de Basavilbaso, San José y Villa Elisa presentan suministro normalizado. En Colón siguen en curso los trabajos por reclamos pendientes en baja tensión. En Concepción del Uruguay se ejecutan intervenciones puntuales sobre el distribuidor Irigoyen.

 

Enersa continuará informando el avance de las tareas a medida que se completen las reparaciones en las zonas más afectadas.

