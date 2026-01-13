Suspendieron a un médico entrerriano por dichos antisemitas

Miqueas Martínez Secchi, un residente del Hospital San Martín de La Plata y oriundo de Gualeguaychú, había usado se cuenta en X para emitir un mensaje con fuerte carácter antisemita.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires definió la suspensión del médico Miqueas Martínez Secchi, un residente del Hospital San Martín de La Plata que había emitido mensajes de carácter antisemita en redes sociales.
Martínez Secchi es nacido en la ciudad de Gualeguaychú y actualmente reside en La Plata. Cursó sus estudios en el Instituto Secundario Pío XII y se recibió luego como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 2022.
Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense fue quien confirmó que además de la suspensión del profesional entrerriano se abrió un proceso de investigación administrativa y judicial.
Según expresó el ministro, el texto de Martínez Secchi es “coincidente con otros comportamientos previos” y que los mismos “ahora adquieren relevancia”. Según expuso, se va a realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación.
“Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”, dijo Kreplak.
En esa línea, sumó que la salud “es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo”.
Por eso marcó que, ante la difusión de esos mensajes, “el mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa”.
La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py y fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, quien también exigió la urgente inhabilitación profesional del acusado.
La formulación contra el entrerriano, se originó luego de que el analista internacional Daniel Lerer expusiera en X una serie de publicaciones con contenido considerado de extrema violencia y antisemitismo.
El abogado Monastersky, en diálogo con el programa La Mañana de El Observador, sostuvo que “la permanencia del acusado en un área crítica como la terapia intensiva representa un peligro latente”. “¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”. El letrado fue enfático al solicitar la expulsión inmediata y permanente del profesional del sistema de salud provincial.
El contexto del mensaje alude a la tradición judía de la circuncisión al octavo día de vida de los niños varones. “Esto tiene que ver con la tradición judía; al octavo día a los hijos varones se les hace la circuncisión. Entonces, bajo el conocimiento médico, lo que dice es directamente que hay que asesinarlos, porque cuando habla de la carótida es dar muerte”, explicó Monastersky.
La presentación penal, que quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, solicita la investigación de los hechos bajo la presunción de instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).
Monastersky señaló que “estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión”, y reclamó a las autoridades bonaerenses la inhabilitación urgente del médico, advirtiendo sobre el riesgo para la población judía bajo su atención.
La repercusión en redes sociales fue inmediata. El perfil público de Martínez Secchi generó contradicciones, ya que él mismo se presentaba como defensor de la universidad pública y exhibía con orgullo su título de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En publicaciones previas, reivindicaba su formación en hospitales públicos y su tarea como docente. Ese discurso contrastó con el mensaje que motivó la denuncia y la suspensión. Tras la viralización de los mensajes y la exposición pública, Martínez Secchi eliminó su cuenta (@Miqveas), aunque las capturas ya habían sido preservadas por Lerer y adjuntadas como prueba documental en la causa. (Con información de Página 12/Infobae y R2820)