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Su subió al capot de su auto para evitar que se lo roben y la arrastraron varios metros

Una mujer de 50 años intentó impedir el robo de su vehículo subiéndose al capot y fue arrastrada unos 50 metros. Sufrió una fractura y lesiones.

12 de Mayo de 2026
Se subió al capot del auto para evitar que se lo roben
Se subió al capot del auto para evitar que se lo roben

Una mujer de 50 años intentó impedir el robo de su vehículo subiéndose al capot y fue arrastrada unos 50 metros. Sufrió una fractura y lesiones.

Una mujer intentó impedir el robo de su vehículo subiéndose al capot, mientras tres delincuentes escapaban del lugar. El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en Ramos Mejía y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

 

Según informaron fuentes policiales, la víctima de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue sorprendida por tres delincuentes.

 

Los asaltantes la obligaron a bajar del vehículo y, en un intento desesperado por evitar el robo, la mujer se subió al capot mientras los ladrones comenzaban la fuga.

Los delincuentes avanzaron alrededor de 50 metros con la víctima aferrada al vehículo. Finalmente, la mujer decidió arrojarse al asfalto para evitar una situación aún más grave.

 

Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura en una pierna y una lesión en el cuero cabelludo. Tras el ataque, personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a la Clínica Juan de Dios.

 

Según trascendió, la mujer quedó fuera de peligro luego de recibir atención médica. Por otra parte, los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento permanecen prófugos.

 

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 12 de La Matanza, que ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los responsables. En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Ramos Mejía trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas para avanzar en la causa.

Temas:

Robo Auto Ramos Mejía capot
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