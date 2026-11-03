Su bebé lleva tres meses internada y encontró en TikTok una forma de ayudar a otras madres

REDACCIÓN ELONCE
Una bebé internada desde hace tres meses llevó a Victoria Dopazo a compartir su experiencia en redes sociales. En GPS, por Elonce, relató la lucha por la salud de su hija Melody, las dificultades económicas y el mensaje que busca transmitir a otras familias.
La historia de una bebé internada desde hace tres meses movilizó a numerosas familias a través de las redes sociales. Victoria Dopazo, docente de 33 años oriunda de La Paz, contó en el programa GPS, que se emite por Elonce, cómo atravesó las internaciones de su hija Melody en Paraná y por qué decidió utilizar TikTok para acompañar a otras madres que enfrentaban situaciones similares.
Melody nació el 21 de julio en La Paz. Durante sus primeras semanas presentó dificultades para alimentarse y un descenso de peso que motivó su traslado al Hospital Materno Infantil San Roque. Allí, los profesionales detectaron hipotonía, una disminución del tono muscular cuyo origen todavía se encontraba bajo investigación.
“Para mí esa palabra fue nueva cuando llegué acá a la ciudad de Paraná”, reconoció Victoria. La incertidumbre se profundizó a medida que avanzaban los estudios. “La verdad que esta bebé fue buscada, fue ansiada, como familia estábamos esperándola, pero ahora con la certeza de saber que hay que afrontar la situación”, expresó.
Los momentos más difíciles de la internación
La primera hospitalización se extendió durante aproximadamente un mes. Melody necesitó alimentación mediante una sonda nasogástrica y fue sometida a diferentes evaluaciones médicas, entre ellas una resonancia encefálica y estudios genéticos. Sin embargo, los resultados no permitieron establecer una causa definitiva para su condición.
Después de recibir el alta, la familia regresó a La Paz, pero las dificultades respiratorias obligaron a realizar un nuevo traslado. La pequeña presentaba laringomalacia, una afección que comprometía su respiración y aumentaba considerablemente su esfuerzo físico.
Victoria recordó uno de los episodios más angustiantes de aquellos meses. “Como mamá tuve que escuchar, se nos va, se nos va, saquen a la mamá fuera”, relató sobre el momento en que Melody ingresó al hospital con una saturación de oxígeno extremadamente baja. La bebé permaneció en terapia intensiva y necesitó asistencia respiratoria. Aunque logró superar aquella situación, posteriormente volvió a presentar complicaciones. En una tercera internación fue derivada al Sanatorio del Niño, donde los médicos determinaron que necesitaba una traqueostomía.
Una intervención que cambió la evolución de Melody
El procedimiento permitió mejorar la respiración de la pequeña y reducir el esfuerzo que realizaba para obtener oxígeno. La evolución posterior fue favorable, aunque continuaron los controles médicos para determinar el origen de la hipotonía.
“Ella después de la traqueo cambió completamente, subió de peso, no tiene exigencia respiratoria, no se le escucha el estridor”, destacó su mamá.
La traqueostomía fue planteada como una medida temporal, aunque su duración dependerá de la evolución de Melody. Mientras tanto, la familia continúa acompañando su recuperación y esperando los resultados de los estudios pendientes.
TikTok, un espacio para acompañar a otras madres
Durante los meses que pasó entre hospitales y sanatorios, Victoria comenzó a registrar su experiencia en videos. Lejos de mostrar únicamente los momentos favorables, decidió compartir las dificultades cotidianas, las emociones y las situaciones que atravesaba junto a su hija.
“Siempre digo por ahí en las redes sociales solo te muestra lo bueno, pero realmente como seres humanos todos atravesamos alguna situación muchas veces que es de dolor”, reflexionó durante la entrevista. La iniciativa también estuvo vinculada con las mujeres que conoció durante su estadía en la residencia para madres del Hospital San Roque. Allí encontró un espacio de contención y construyó vínculos con familias que enfrentaban diferentes problemas de salud.
“Me hice un grupo de mamás muy lindas, escuché muchas historias fuertes”, recordó. Esos encuentros la impulsaron a transmitir un mensaje que consideró fundamental: “Mamá, no siempre tenés que ser fuerte, porque yo también lloro”. Para Victoria, reconocer las propias emociones forma parte del proceso de acompañar a un hijo durante una enfermedad. “Date el lugar de llorar, date el lugar de expresar lo que sentís, porque nuestros hijos nos necesitan fuerte y tienen que saber que detrás de una mamá hay una persona y es un ser humano”, manifestó.
Las dificultades económicas y la distancia familiar
La permanencia prolongada en Paraná también modificó la organización familiar. Victoria y su esposo debieron afrontar gastos diarios mientras acompañaban a Melody, además de sostener su hogar en La Paz y mantener el vínculo con Camilo, su hijo de ocho años. “Él soñaba con tener una hermana, entonces es difícil para él que él entienda. Y hace 3 meses le estoy diciendo que ya falta poco”, contó la docente, al referirse a la separación familiar.
Para reunir dinero, sus allegados organizaron rifas y ventas solidarias. Victoria también comenzó a comprar productos para revender y realizar sorteos, con el objetivo de multiplicar los recursos disponibles. “Yo recibí, nosotros recibimos una ayuda económica y yo lo que hice fue esa ayuda, fui a comprar cosas para poder revenderlas y obtener otro presupuesto”, explicó.
A estas dificultades se sumaron los costos que, según aseguró, debía afrontar por cuestiones relacionadas con su cobertura médica. “A mí la obra social me está descontando 155.000 pesos por día porque Melody no tiene el fondo voluntario”, afirmó. La situación obligó a la pareja a reorganizar constantemente sus jornadas. “A veces podemos estar los dos a la noche, hay veces que no, hay veces que dormimos mucho tiempo en el auto”, relató.
El mensaje de Victoria para las familias que atraviesan situaciones similares
A pesar de las dificultades, la entrevistada destacó la atención recibida en el Hospital San Roque y el acompañamiento de profesionales, familiares y personas que conocieron su historia a través de TikTok. También reconoció que la exposición en redes sociales la enfrentó a comentarios negativos, aunque decidió responder desde el respeto. “Yo he tomado comentarios de personas que por ahí me decían cosas malas y yo le respondía a través del respeto y del amor y eso es lo que hace falta”, expresó.
Su experiencia la llevó a reflexionar sobre las expectativas que muchas veces se depositan en los niños que atraviesan tratamientos prolongados. “Ellos día a día le van a demostrar qué es lo que pueden hacer y qué es lo que necesitan un poco más de ayuda”, sostuvo.
Antes de finalizar la entrevista en GPS, Victoria agradeció a Elonce por permitirle compartir su testimonio y dirigió unas palabras a quienes permanecían junto a sus hijos en hospitales y centros de salud. “Ojalá que llegue a todos los hogares, que pueda darle un abrazo a todas las madres que están otra vez diagnóstico con sus hijos y recuerden que el diagnóstico no los limita y que cada niño escribe su historia”, concluyó.