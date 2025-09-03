 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Departamento Federación

Sigue grave el joven que sufrió la amputación de su pierna en tremendo accidente

Tomás Pérez, de 26 años, continúa en estado crítico tras el accidente en Ruta 44, en el acceso de Federación. Fue dializado por falla renal y tratado por una infección en el muñón de su pierna amputada.

3 de Septiembre de 2025
Cristhian Tomás Pérez, víctima de accidente de tránsito
Cristhian Tomás Pérez, víctima de accidente de tránsito

Continúa en estado crítico el joven de 26 años que sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido a fines de agosto en la Ruta 44, a la altura de la Estancia San Martín, en el departamento Federación. Según se informó desde Hospital Masvernat de Concordia, Cristhian Tomás Pérez permanece en grave estado de salud, aunque hoy se encuentra estable y con presión arterial en niveles normales, sin fiebre.

 

El equipo médico inició un tratamiento de diálisis para atender una falla renal, derivada del esfuerzo de filtrado tras el politraumatismo y la medicación administrada en grandes cantidades. Los profesionales esperan una pronta reacción de los riñones, considerando la edad y el buen estado previo de salud del paciente.

Motociclista sufri&oacute; la amputaci&oacute;n de su pierna tras choque con cami&oacute;n
Motociclista sufrió la amputación de su pierna tras choque con camión

La atención principal se centra en controlar y tratar la infección en el muñón de su pierna izquierda. En los últimos días se realizaron cirugías de limpieza en esa zona y correcciones en los tutores que estabilizan su pelvis. La evolución de la infección seguirá siendo evaluada en las próximas horas.

 

En tanto, la familia agradeció las muestras de acompañamiento y pidió continuar enviando energías positivas y oraciones.

El accidente se registró cuando la motocicleta Honda CG Titan que conducía Pérez colisionó de frente contra un camión Fiat Iveco que transportaba madera desde Chajarí hacia el parque industrial de Federación. El vehículo mayor era conducido por un hombre de 58 años, oriundo de Chajarí. La violencia del impacto provocó la amputación parcial de la pierna izquierda del motociclista, quien fue trasladado de urgencia al nosocomio concordiense.

Temas:

accidente Federación parte médico Masvernat motociclista herido Ruta 44
