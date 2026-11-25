La astróloga Paola Ponroy explicó a Elonce las principales características de Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis. La personalidad, los vínculos, las emociones y las debilidades de cada signo.
Las fortalezas y debilidades de los signos del zodiaco fueron analizadas por la astróloga y periodista Paola Ponroy durante su columna en el programa Nunca es Tarde de Elonce, donde profundizó en las características de quienes nacieron bajo los elementos aire y agua. La especialista abordó cuestiones vinculadas con la personalidad, la sensibilidad, la fidelidad y las relaciones interpersonales.
Tras haber repasado anteriormente los signos de fuego y tierra, Ponroy completó la descripción de los doce signos zodiacales, aunque aclaró que existen otros componentes de la carta natal que inciden en la interpretación astrológica de cada persona.
“Somos mucho más que nuestro Sol, somos nuestro Sol, nuestro ascendente, nuestra Luna, nuestro Venus, pero el Sol siempre es un indicativo interesante”, explicó.
Géminis: comunicación, ingenio y dualidad
Al referirse a los signos de aire, Ponroy comenzó por Géminis, regido por Mercurio, al que identificó como un signo predominantemente mental, con una gran capacidad para relacionarse y establecer vínculos.
“A Géminis lo que lo identifica, lo que lo define, es la comunicación, el ingenio, tiende puentes, se vincula por sobre todas las cosas”, señaló.
Asimismo, destacó su facilidad para generar contactos: “Cuando ustedes necesiten una agenda, un contacto, pedile a tu amigo geminiano, él va a tener el contacto que necesitás”.
Entre sus debilidades, mencionó las contradicciones y los frecuentes cambios de opinión. También sostuvo que, desde su interpretación astrológica, podría existir cierta tendencia a la infidelidad, aunque aclaró que no se trata de una característica generalizada.
“Pueden cambiar de opinión porque ellos están muy abiertos a escuchar a todos”, argumentó.
Libra: la búsqueda permanente del equilibrio
Respecto de Libra, regido por Venus, la astróloga destacó la diplomacia, la búsqueda de la belleza y la necesidad de alcanzar la armonía en los diferentes ámbitos de la vida.
“Libra escucha a todos, objetiviza la opinión, trata de escuchar a todos y por eso le cuesta tanto tomar decisiones. A un librano tomar una decisión le puede llevar la vida”, expresó.
Ponroy explicó que esa búsqueda constante del equilibrio también puede provocar desgaste emocional.
“Libra lo que pretende es que todo sea armónico, que todo sea lindo, que todo sea amable y es muy complejo. Es muy desgastante ser libriano”, manifestó entre risas.
Acuario: creatividad, inteligencia e independencia
Al describir a Acuario, regido por Urano, la columnista resaltó su capacidad innovadora, su originalidad y su apertura hacia nuevas ideas.
“Los acuarianos son los diferentes, son los que tienen ideas muy creativas. Son muy inteligentes, son muy tecnológicos, muy humanitarios, muy abiertos al mundo”, detalló.
Sin embargo, advirtió que su constante mirada hacia el futuro puede dificultarles la conexión con el presente y con las necesidades de quienes los rodean.
“Los define la originalidad, la independencia. Rompe los moldes y, a veces, están tan en el futuro que les cuesta un poquito estar acá o atender tus demandas”, sostuvo.
Cáncer: afecto, protección y una gran memoria
Al introducir los signos de agua, Ponroy explicó que se caracterizan por su sensibilidad y por la influencia que ejercen las emociones y los contextos sobre ellos.
“El agua siempre toma la forma de lo que la contiene y esto habla de cuánto inciden las emociones y los contextos en los signos de agua”, indicó.
Sobre Cáncer, regido por la Luna, destacó su capacidad para brindar afecto, cuidar y proteger a sus seres queridos, aunque también señaló su dificultad para olvidar las ofensas.
“Cáncer te va a cuidar, te va a proteger como nadie. El canceriano tiene una enorme memoria y, hay que decirlo, son muy afectuosos, cuidan mucho, pero también son muy rencorosos”, afirmó.
Escorpio: pasión, fidelidad y dificultad para perdonar
La intensidad y la profundidad emocional fueron las principales características que Ponroy atribuyó a Escorpio, signo regido por Plutón. También resaltó su capacidad para percibir situaciones que podrían pasar inadvertidas para otras personas.
“Escorpio ve debajo del agua. No quieras engañar a un escorpiano”, advirtió.
La astróloga remarcó que la pasión de este signo no se limita a las relaciones sentimentales, sino que atraviesa los distintos aspectos de su vida.
“El escorpiano es intenso para todo, todo lo vive con muchísima intensidad. No perdona fácil, es muy rencoroso también, pero es muy rencoroso porque también es muy fiel”, explicó.
En ese sentido, agregó: “El escorpiano es muy fiel y se entrega por completo. No le falles, no lo engañes”.
Piscis: empatía, imaginación y sensibilidad
Finalmente, Ponroy se refirió a Piscis, regido por Neptuno, al que caracterizó por su imaginación, sensibilidad y capacidad para percibir los estados de ánimo de quienes lo rodean.
“Piscis ante todo tiene enorme empatía, mucha imaginación. Piscis no entiende, Piscis siente, presiente al otro, percibe los estados de ánimo”, describió.
La columnista consideró que uno de los principales desafíos de los piscianos consiste en establecer límites emocionales para evitar asumir como propios los problemas ajenos.
“El pisciano tiene que estar todo el tiempo buscando el equilibrio entre entender qué dolor es del otro y qué dolor es propio, porque toma todo dolor ajeno como propio”, explicó.
Por último, señaló que el descanso y las actividades recreativas ocupan un lugar importante en su interpretación de este signo.
“Piscis muchas veces se escapa en una película, se escapa leyendo un libro y metiéndose en esa historia o se escapa durmiendo, pero necesita desconectar para recuperar energía”, concluyó. Elonce.com