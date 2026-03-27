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Sociedad Mar del Plata

Se arrojó de un Uber en movimiento tras sufrir síntomas extraños al subir al auto

Una joven relató que viajaba con su hijo cuando comenzó a sentirse mal y decidió lanzarse del vehículo por temor a que le ocurriera algo.  

27 de Marzo de 2026
El relato de la joven sobre lo vivido al tomar un Uber
El relato de la joven sobre lo vivido al tomar un Uber

Una joven relató que viajaba con su hijo cuando comenzó a sentirse mal y decidió lanzarse del vehículo por temor a que le ocurriera algo.  

Una joven contó una dramática experiencia que tuvo durante un viaje solicitado a través de la aplicación Uber, en la ciudad de Mar del Plata: a los pocos minutos de haber subido al vehículo comenzó a sentirse mal y terminó arrojándose del auto en movimiento para resguardarse.

 

Se dirigía hacia la casa de su madre en compañía de su pequeño hijo de un año.

 

“Uso la aplicación hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, expresó.

 

La joven había pedido un auto para dirigirse a la casa de su madre a buscar un pedido y tras subir al vehículo, el conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia.

 

Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a experimentar síntomas que le preocuparon: “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó.

 

En ese contexto, aseguró haber notado un movimiento extraño del chofer: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.

Ante el avance de los síntomas y el temor por su seguridad, la joven decidió no alertar al conductor. Aprovechó que el auto redujo la velocidad al cruzar una avenida, abrió la puerta y se tiró.

 

“No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. Según indicó, logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.

 

Asistencia de vecinos y denuncia judicial

La muchacha fue asistida por vecinos de la zona que le acercaron una reposera y agua. Además, aseguró que el conductor de la aplicación no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

 

En medio de la situación, logró comunicarse con su madre y su pareja, quien llegó rápidamente al lugar. El caso fue denunciado en la Justicia y se investiga qué fue lo que ocurrió durante el viaje. (NA)

Temas:

Uber joven síntomas Mar del Plata
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