Salud firmó un convenio con el Mirador TEC para desarrollar soluciones digitales

El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un convenio con el Mirador TEC que permitirá trasladar parte de su equipo de desarrollo tecnológico al parque ubicado en Gregoria Matorras de San Martín, en Paraná. El acuerdo habilita el uso de instalaciones y servicios destinados al trabajo del área de Salud Digital, con el objetivo de impulsar proyectos informáticos aplicados al sistema sanitario.

La iniciativa fue formalizada mediante un acta suscripta por el ministro Daniel Blanzaco y el director del polo tecnológico, Carlos Pallotti. A partir de ahora, la cartera sanitaria contará con espacios específicos dentro del predio para el desempeño de programadores y técnicos.

Espacios y recursos disponibles

Según se informó, el convenio contempla el acceso a salas de reuniones, auditorios, áreas de capacitación, un laboratorio y sectores comunes del complejo. Además, se asignaron 10 posiciones de coworking destinadas exclusivamente a las tareas del equipo provincial.

La idea es que el grupo pueda desarrollar, probar y optimizar herramientas digitales en un entorno pensado para la innovación, con infraestructura adecuada y en contacto con otros actores vinculados al ámbito tecnológico.

Mirador TEC.

Trabajo en soluciones informáticas

Durante la firma, el ministro Blanzaco destacó la importancia de contar con un lugar orientado a la innovación y señaló que el organismo dispone de profesionales que trabajan en el diseño y mejora de sistemas informáticos.

En ese sentido, explicó que la incorporación de tecnología permite administrar mejor los recursos disponibles y contribuir a mejorar la calidad de la atención, por lo que la digitalización se definió como una línea estratégica de gestión.

Por su parte, desde el Mirador TEC indicaron que el predio cuenta con aproximadamente 8.000 metros cuadrados de oficinas, sectores de investigación y espacios de formación, y remarcaron la intención de ampliar el vínculo con proyectos vinculados al ámbito sanitario.

Tras la rúbrica del acuerdo, las autoridades recorrieron las instalaciones y evaluaron la puesta en marcha de las actividades que comenzarán a desarrollarse en el lugar.