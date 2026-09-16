Ruta 168: habrá reducción de carril por reparaciones nocturnas en los puentes

Vialidad Nacional realizará durante las noches de este miércoles y jueves trabajos de reparación sobre la Ruta 168, por lo que habrá reducción de carril en distintos sectores de los puentes ubicados entre La Guardia y El Pozo.

Las tareas afectarán específicamente la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe. El primer operativo comenzará este miércoles 16 de septiembre a las 23 y se extenderá hasta las 5 del jueves.

La segunda intervención se desarrollará desde las 23 del jueves hasta las 5 del viernes 18. Durante esas franjas horarias, los conductores deberán circular con precaución debido a las restricciones previstas.

Qué trabajos realizarán en la Ruta 168

Las obras estarán concentradas en la reparación de las juntas Thormack de los puentes aliviadores de la Ruta 168, uno de los principales corredores que conecta Santa Fe con Paraná.

Los trabajos serán ejecutados por personal del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional con equipos propios. Mientras duren las tareas, el carril intervenido permanecerá reducido y debidamente señalizado.

El sector contará con conos de seguridad, cartelería preventiva y presencia de Gendarmería Nacional para colaborar con el ordenamiento del tránsito durante las intervenciones.

Por qué las tareas serán de noche

El organismo explicó que el horario nocturno fue elegido para disminuir el impacto sobre la circulación habitual, especialmente teniendo en cuenta el importante caudal vehicular que registra la Ruta 168 durante el día.

Desde Vialidad recomendaron reducir la velocidad al atravesar la zona de obras, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Las restricciones estarán limitadas a las franjas comprendidas entre las 23 y las 5 de ambas jornadas, por lo que fuera de esos horarios se prevé circulación normal en el tramo intervenido.